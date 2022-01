Come una manciata di geni preistorici ha lanciato la rivoluzione tecnologica dell’umanità

wikimedia CC BY-SA

Durante i primi milioni di anni dell’evoluzione umana, le tecnologie sono lentamente cambiate. Circa tre milioni di anni fa, i nostri antenati fabbricavano scaglie di pietra scheggiate e primitivi elicotteri. Due milioni di anni fa, asce manuali. Un milione di anni fa, i Neanderthal a volte usavano il fuoco, ma con difficoltà. Quindi, 500.000 anni fa, il cambiamento tecnologico accelerò, quando apparvero punte di lancia, fuoco, asce, perline e archi.

Questa rivoluzione tecnologica non è stata opera di un solo popolo. Le innovazioni sono nate in diverse combinazioni: moderne uomo sano di mente, primitivo sano di mente, e forse anche i Neanderthal – poi si è diffuso. Molte invenzioni importanti erano uniche: una tantum. Invece di essere inventato da persone diverse in modo indipendente, è stato scoperto una volta e poi condiviso. Ciò significa che poche persone intelligenti hanno inventato molte delle grandi invenzioni della storia.

Non tutti erano umani moderni.

punta di lancia

500.000 anni fa in Sud Africa, primitivo uomo sano di mente Le prime lame di pietra legate a lance di legno, creando la punta della lancia. Le punte di lancia erano rivoluzionarie come armi e come i primi “strumenti combinati” – che combinano componenti.



La punta di lancia, apparsa 300.000 anni fa, si è diffusa nell’Africa orientale e nel Medio Oriente, e poi 250.000 anni fa in Europa, utilizzata dai Neanderthal. Questo schema indica che la punta della lancia è passata gradualmente da un popolo all’altro, dall’Africa all’Europa.

antincendio

400.000 anni fa, i segni di fuoco, inclusi carboni ardenti e ossa, divennero comuni in Europa, Medio Oriente e Africa. Succedeva all’incirca alla stessa ora ovunque, non a caso in luoghi separati, suggerendo un’invenzione, poi una rapida diffusione. Il vantaggio del fuoco è ovvio e mantenere il fuoco acceso è facile. Tuttavia, accendere un fuoco è più difficile e forse la barriera principale. Se è così, l’uso diffuso del fuoco ha probabilmente segnato l’invenzione dell’esercitazione antincendio: un bastone filato su un altro pezzo di legno per creare attrito, uno strumento utilizzato ancora oggi dai cacciatori.



Stranamente, le prove più antiche dell’uso regolare del fuoco provengono dall’Europa, quindi i Neanderthal lo abitavano. I Neanderthal sono stati i primi a padroneggiare il fuoco? Perchè no? I loro cervelli erano grandi quanto i nostri. Lo usavano per qualcosa, e vivendo gli inverni dell’era glaciale in Europa, i Neanderthal avevano bisogno del fuoco più degli africani uomo sano di mente.

ascia

270.000 anni fa in Africa centrale, gli assi manuali iniziarono a scomparire, sostituiti dalla nuova tecnologia, che è l’asse principale. Le asce di base sembravano piccole asce manuali, ma erano strumenti radicalmente diversi. Graffi microscopici mostrano che le asce primarie erano attaccate a manici di legno, creando una vera ascia bluastra. Gli assi si sono diffusi rapidamente in tutta l’Africa, e poi gli umani moderni li hanno portati in Arabia, in Australia e infine in Europa.

arredamento

Le perle più antiche hanno 140 mila anni e provengono dal Marocco. Sono stati realizzati perforando i gusci di lumaca, quindi attaccandoli con il filo. A quel tempo, obsoleto uomo sano di mente Ha abitato il Nord Africa, quindi i suoi creatori non sono umani moderni.



Le perline apparvero poi in Europa, da 115.000 a 120.000 anni fa, furono indossate dai Neanderthal e furono infine adottate dagli umani moderni in Sud Africa 70.000 anni fa.

Arco e freccia



Le punte di freccia più antiche sono apparse in Sudafrica più di 70.000 anni fa e furono probabilmente realizzate dagli antenati dei Boscimani, che vissero lì 200.000 anni fa. Gli archi si sono poi diffusi agli umani moderni nell’Africa orientale, nell’Asia meridionale 48.000 anni fa, poi in Europa 40.000 anni fa e infine in Alaska e nelle Americhe, 12.000 anni fa.



I Neanderthal non hanno mai adottato archi, ma il tempismo della diffusione dell’arco significa che probabilmente gli umani li hanno usati uomo sano di mente contro di loro.

tecnologia commerciale

Non è impossibile per le persone inventare tecnologie simili in diverse parti del mondo nello stesso periodo e, in alcuni casi, ciò deve essere accaduto. Ma la spiegazione più semplice per i dati archeologici che abbiamo è che, invece di reinventare le tecnologie, molti progressi sono stati fatti solo una volta e poi si sono diffusi ampiamente. Dopotutto, assumere meno innovazioni richiede meno assunzioni.

Ma come si è diffusa la tecnologia? È improbabile che individui preistorici abbiano percorso lunghe distanze attraverso terre occupate da tribù ostili (sebbene ci siano state migrazioni apparentemente significative nel corso delle generazioni), quindi è possibile che gli africani non abbiano incontrato i Neanderthal in Europa, o viceversa. Invece, la tecnologia e le idee si sono diffuse – sono passate da una fazione e tribù a un’altra, e alla successiva, in un’ampia catena che collega i moderni uomo sano di mente nell’Africa meridionale agli arcaici umani dell’Africa settentrionale e orientale e ai Neanderthal in Europa.

Il conflitto sarebbe sfociato in uno scambio, in cui le persone avrebbero rubato o sequestrato strumenti e armi. I nativi americani, ad esempio, acquistavano cavalli dagli spagnoli attraverso le loro famiglie. Ma è possibile che spesso le persone scambino solo tecnologie, semplicemente perché erano più sicure e più facili. Ancora oggi, i cacciatori e i raccoglitori moderni, privi di denaro, commerciano ancora: ad esempio, i cacciatori di hadip scambiano il miele con punte di freccia di ferro prodotte dalle tribù vicine.

L’archeologia mostra che questo commercio è antico. Noccioli di guscio d’uovo di struzzo provenienti dal Sud Africa, vecchi fino a 30.000 anni, sono stati trovati a 300 km da dove sono stati realizzati. Da 200.000 a 300.000 anni fa, antico uomo sano di mente In Africa orientale, hanno usato strumenti di ossidiana a 50-150 chilometri di distanza, più lontano di quanto di solito viaggiano i cacciatori moderni.

Infine, non dobbiamo trascurare la generosità umana – forse alcuni scambi erano solo doni. La storia umana e preistorica era piena di conflitti, ma allora, come oggi, le tribù potrebbero aver avuto interazioni pacifiche – dolcetti, matrimoni, amicizie – e potrebbero semplicemente aver ricevuto la tecnologia in dono ai loro vicini.

Geni dell’età della pietra

Il modello che vediamo qui – un’origine, poi la diffusione delle innovazioni – ha un altro effetto affascinante. Il progresso potrebbe essere stato troppo dipendente dai singoli individui, piuttosto che una conseguenza inevitabile di forze culturali più ampie.

Considera l’arco. Sono così utili che la loro invenzione sembra ovvia e inevitabile. Ma se fosse davvero chiaro, vedremmo che le balestre sono state inventate più e più volte in diverse parti del mondo. Ma i nativi americani non hanno inventato l’arco, né gli aborigeni australiani, né i popoli dell’Europa e dell’Asia.

Sembra invece che un astuto Boscimano abbia inventato l’arco, e poi tutti lo abbiano adottato. L’invenzione di quel cacciatore cambierà il corso della storia umana per i prossimi millenni, determinando il destino di popoli e imperi.

Lo stile preistorico è simile a quello che abbiamo visto in epoca storica. Alcune innovazioni sono state sviluppate frequentemente: l’agricoltura, la civiltà, i calendari, le piramidi, la matematica, la scrittura e la birra sono state inventate indipendentemente in tutto il mondo, ad esempio. Alcune invenzioni possono essere abbastanza ovvie da apparire in modo prevedibile in risposta ai bisogni delle persone.

Ma diverse importanti innovazioni – la ruota, la polvere da sparo, la macchina da stampa, la staffa e la bussola – sembrano essere state inventate solo una volta, prima che si diffondessero.



Allo stesso modo, alcuni individui – Steve Jobs, Thomas Edison, Nikola Tesla, i fratelli Wright, James Watt, Archimedes – hanno svolto un ruolo importante nel guidare il nostro sviluppo tecnologico, il che significa che individui altamente creativi hanno avuto un impatto enorme.

Ciò indica che le prospettive per una grande innovazione tecnologica sono basse. Forse non era inevitabile che fuoco, punte di lancia, asce, perline o archi sarebbero stati scoperti quando lo erano.

Allora, come oggi, una persona poteva letteralmente cambiare il corso della storia, con nient’altro che un’idea.

