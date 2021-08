NASA e Boeing lanciano Starliner sulla Stazione Spaziale Internazionale: come guardare l’esperienza di volo dal vivo

Boeing / John Grant



La Boeing è pronta a rilanciare la capsula dell’equipaggio Starliner (senza esseri umani a bordo) per un secondo tentativo di attracco con la Stazione Spaziale Internazionale martedì 3 agosto. Il primo tentativo è fallito alla fine del 2019 per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale ma atterrato sano e salvo nel deserto.

La missione era originariamente prevista per il decollo venerdì, ma ora punta al 3 agosto dopo Problema imprevisto giovedì con l’unità ISS Hanno sparato i suoi missili poco dopo l’attracco alla stazione.

“Il team della ISS utilizzerà il tempo per continuare i controlli sul Roscosmos Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM) appena arrivato e per garantire che la stazione sia pronta per l’arrivo dello Starliner”, La NASA ha detto nella situazione attuale.

Difetti del software e un problema di collegamento delle comunicazioni hanno portato alla fine anticipata del volo di prova originale di Boeing nel 2019, anche se la capsula Starliner CST-100 è atterrata in sicurezza sulla Terra. L’imminente missione Orbital Flight Test-2 (OFT-2) è un’opportunità per Boeing di esaminare a fondo il suo hardware e software prima che un equipaggio di tre astronauti americani voli a bordo dello Starliner.

Sia Boeing che SpaceX fanno parte del Commercial Crew Program della NASA, che consiste nell’invio di astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale dal suolo statunitense. SpaceX ha ora consegnato 10 astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale e Boeing vorrebbe recuperare il ritardo. Innanzitutto, dovrai dimostrare che Starliner può raggiungere in sicurezza la Stazione Spaziale Internazionale e tornare sulla Terra.

La NASA trasmetterà il lancio, che è previsto per 13:20 PT (16:20 ET) martedì 3 agosto. La copertura dovrebbe iniziare alle 12:30 PT.

Starliner verrà lanciato a bordo di un razzo Atlas V. United Launch Alliance. La capsula sarà riempita con circa 400 libbre di equipaggio e rifornimenti di carico. Se tutto va bene, si attaccherà alla stazione spaziale circa 24 ore dopo, mercoledì 4 agosto. L’attracco sarà anche coperto in diretta dalla NASA Television della NASA.

Starliner trascorrerà dai cinque ai dieci giorni presso la Stazione Spaziale Internazionale prima di restituire i campioni di ricerca sulla Terra. Boeing mirerà a restituire il veicolo spaziale per un dolce atterraggio con il paracadute nel deserto del New Mexico.

OFT-2 fornirà dati preziosi che aiuteranno la NASA a certificare il Boeing Crew Transportation System per trasportare gli astronauti da e verso la stazione spaziale. La NASA ha detto in una dichiarazione il 22 luglio Dopo aver completato con successo la revisione della prontezza del volo.

La missione è un passo fondamentale nei piani della NASA per effettuare lanci regolari con equipaggi provenienti dagli Stati Uniti e porre fine alla sua dipendenza dai veicoli spaziali russi. Se tutto va bene, la prima missione con equipaggio, Boe-CFT, potrebbe essere lanciata nei prossimi sei mesi.

Continua CNET Calendario spaziale 2021 Per stare al passo con le ultime novità spaziali di quest’anno. Puoi persino aggiungerlo al tuo Google Calendar.