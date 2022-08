In questa notte stellata del 2022, cosa possiamo notare?

Pixel Pixel

Spazio – Come ogni anno in piena estate, l’Associazione francese di astronomia (AFA) organizza questo festival dedicato alla scoperta dell’universo in tutta Europa. Per questa nuova edizione, gli organizzatori hanno scelto come temaesplorazione dello spazio Centinaia di eventi sono attesi ovunque in Francia.

Per 32 anni, l’AFA ha consentito agli appassionati di astronomia di incontrare scienziati e scoprire la nostra volta celeste. secondo un programma Per ogni città, conferenze e workshop, ma anche osservazioni con telescopi astronomici o telescopi Sarà presentato al pubblico.

#Esplorazione spaziale, il tema The Star Nights #NDE2022, sta facendo molto su #Marte: il rover #Curiosity vive su… https://t.co/7y3YcOBkuW – AFA (aastronomia) Vedi il tweet

Cosa vedremo nel cielo?

La sera presto, la luna sarà la stella. Un’ottima occasione per guardarlo nella prima parte della serata perché la luminosità della luna può essere fastidiosa per notare gli elementi luminosi più deboli. Le costellazioni possono ancora essere rilevate mentre si attende che la luna passi dietro l’orizzonte.

dopo il tramonto Intorno all’una di notte, potrai guardare stelle cadenti dalle Perseidi. In teoria, il momento migliore per ammirarli inizia il 25 luglio, quindi con un po’ di fortuna e pazienza potresti anche avere la possibilità di vederli durante la notte stellata. Approfittane perché quest’anno il numero massimo di stelle barocche cadute nel cielo sarà il 12 agosto, data Luna piena. Quindi sarà difficile da monitorare.

Per tutta la notte potrai anche vedere il Triangolo Estivo, composto da Vega (dalla costellazione della Lira), il più luminoso, Deneb (del Cigno) e Altaïr (dell’aquila). Vega sarà molto in alto nel cielo, molto vicino alla vetta.

Pianeti: le stelle di quest’anno

Saturno farà girare la palla intorno alle 22:00 sull’orizzonte est-sudest. Se sei abbastanza fortunato da possedere un telescopio o un telescopio, puoi provare ad osservarne gli anelli. Può essere osservato per tutta la notte prima di scomparire al mattino presto.

Quindi sarà il turno di Giove intorno alle 23:30. Come Saturno, sarà visibile tutta la notte e potresti vedere alcune delle sue lune in orbita attorno ad esso. Se stai ancora fissando il cielo, verso l’una di notte, Marte Apparirà sopra l’orizzonte tra est e nord-est. Il suo colore rossastro ti permetterà di identificarlo facilmente.

Per coloro che non hanno chiuso occhio, Venere ha chiuso la palla intorno alle 5 del mattino. Sorgerà all’orizzonte est-nordest. La stella della sera precede Sole Due ore, sarà visibile fino all’alba tra le 6:30 e le 7:00.

