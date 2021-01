La valutazione della matematica è molto severa: come si lamenta un tredicenne da Zurigo al liceo

Lo studente Bülach ha perso un punto per superare l’esame di ammissione Kanti. Ora il tribunale amministrativo corregge il risultato. Lilian Minor

La scuola cantonale Zürcher Unterland di Bulach ha accidentalmente allontanato un tredicenne. Poiché il sistema di correzione stabilito dal cantone non era consentito, il ragazzo non ha ottenuto abbastanza punti nel test di matematica. Foto: Beat Marti

La delusione deve essere stata enorme per il tredicenne (nome cambiato) quando nel marzo 2020 ha ricevuto la lettera con il punteggio dell’esame di ammissione al liceo: ha fallito con il punteggio dell’esame di 3,81. Lo studente del sesto grado deve aver conseguito 4 anni come studente in una scuola privata. Il fatto che Mark non abbia potuto farlo è stato a causa della classe tedesca, visto che qui ha ottenuto solo un 3.38; In matematica, ha scritto 4.25.

Mark ei suoi genitori non hanno permesso ai poveri di segnarli. Hanno rivisto la patch di prova ei genitori di Mark hanno notato molte discrepanze. Nel test di tedesco, i bambini dovevano nominare sinonimi per un’attività. Marco ha trovato una parola adatta nel contesto ma non è stato dato un punto perché la parola non era inclusa nel sistema di correzione. Il suo articolo è stato valutato 3,75, secondo l’opinione della madre – una studentessa tedesca lei stessa – molto basso. E anche in matematica, secondo i suoi genitori, Mark non ha ottenuto abbastanza punti.