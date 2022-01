Il nuovo telescopio spaziale della NASA “Fringe” dopo la risoluzione dei problemi

In questa immagine fornita dalla NASA, il telescopio spaziale James Webb si è separato nello spazio sabato 25 dicembre 2021. Il telescopio spaziale James Webb della NASA è volato fuori dalla Guyana francese, sulla costa nord-orientale del Sud America, a bordo di un razzo europeo Ariane nella mattina di Natale cielo. L’osservatorio a infrarossi da 10 miliardi di dollari mira a essere il successore del vecchio telescopio spaziale Hubble. Credito: NASA tramite AP



Il nuovo enorme telescopio spaziale della NASA sta funzionando bene più di una settimana dopo il decollo, hanno detto i funzionari lunedì, a seguito di due problemi che i controllori di terra hanno superato.





Zona campo da tennis crema solare Il James Webb Space Telescope è ora completamente aperto e in fase di restringimento. Il processo deve essere completato mercoledì.

Il telescopio da 10 miliardi di dollari – il più grande e potente osservatorio astronomico mai lanciato – si è allontanato dalla Guyana francese il giorno di Natale. scudo solare e specchio di base Doveva essere piegato per adattarsi al missile Ariane europeo.

La protezione solare è fondamentale per mantenere i sensori a infrarossi di Webb. Temperature sotto lo zero, dove scansionano l’universo alla ricerca delle prime stelle e galassie, e scansionano le atmosfere dei mondi alieni per possibili segni di vita.

Ottenere lo scudo solare lo scorso venerdì “è stato davvero un grande traguardo per noi”, ha affermato il project manager Bill Ochs. Tutti i 107 perni di rilascio si sono aperti correttamente.

Ma c’erano alcuni ostacoli.

I controllori di volo nel Maryland hanno dovuto ripristinare il pannello solare di Webb per assorbire più energia. Amy Lo, ingegnere capo del principale appaltatore del telescopio, Northrop Grumman, ha affermato che l’osservatorio – considerato il successore del vecchio telescopio spaziale Hubble – non è mai stato in pericolo, con un flusso costante di energia.

Hanno anche ripristinato il telescopio per limitare la luce solare su sei motori estremamente caldi. I motori sono stati sufficientemente raffreddati per iniziare a fissare le alette parasole, un processo di tre giorni che può essere interrotto se il problema si ripresenta, hanno detto i funzionari.

“Va tutto bene e funziona bene ora”, ha detto Lu.

Ochs si aspetta che la tenuta della visiera parasole sia priva di drammi.

“La cosa migliore per le operazioni è noiosa, ed è quello che ci aspettiamo per i prossimi tre giorni, è noiosa”, ha detto.

Se fosse vero, lo specchio placcato in oro del telescopio – più di 21 piedi (6,5 metri) di diametro – potrebbe aprirsi non appena questo fine settimana.

Webb dovrebbe raggiungere la sua destinazione a 1 milione di miglia (1,6 milioni di km) entro la fine di gennaio. A partire da lunedì, il telescopio era a metà strada. Infrarossi telescopio Dovresti iniziare ad osservare l’universo entro la fine di giugno, finalmente svelando prime stelle E le galassie nell’universo 13,7 miliardi di anni fa. Sono passati solo 100 milioni di anni dal Big Bang che ha creato l’universo.

Lanciato nel 1990, Hubble, che vede principalmente la luce visibile, è visibile da 13,4 miliardi di anni. Gli astronomi sperano di colmare il divario con Webb, che è 100 volte più potente.

In altre buone notizie lunedì, i funzionari hanno affermato di aspettarsi che Webb duri oltre i 10 anni originariamente previsti in base all’efficienza del carburante.

