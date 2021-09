Porsche 911 GT3 Drag Race dimostra che gli adesivi rendono la tua auto più veloce

Amici miei, risponderemo definitivamente alla domanda che i fanatici dell’auto si fanno da secoli. Gli adesivi rendono la tua auto più veloce? E per essere sicuri che non ci siano trucchi per quanto riguarda il punteggio, l’esperienza presenta auto identiche, fino alla potenza che producono. specialmente identico comunque.

Il Porsche 911 GT3 È il soggetto della prova, e che soggetto glorioso. Un motore aspirato da 502 CV (374 kW), il motore gira nella stratosfera mentre il guidatore raggiunge i 60 mph in poco più di 3 secondi. Metti mi piace al video di YouTube qui sopra da Daniel Abbott Mostrato, uno è una GT3 che indossa un bel esterno bianco, mentre l’altro è decorato con tutti i tipi di grafica ed emblemi come quelli che potresti trovare su un’auto da corsa. naturalmente, egli è Macchina da corsa. Abbiamo menzionato questa parte?

Sì, l’altra 911 GT3 è un’auto full cup, ma è altrettanto capace della sua compagna di strada. Inoltre non ha lo stesso controllo di lancio della 911 GT3 di serie, ma con interni danneggiati, ha lieve vantaggio di peso. E con questo intendiamo che è più leggera di 175 kg (386 libbre), quindi l’auto da corsa sarà probabilmente più veloce a causa del peso. Potevo.

Siamo stati un po’ sciocchi fino a questo punto, ma è qui che siamo diventati seri. La 911 GT3 Cup in realtà No Vinci tutte le gare qui. La prima gara da fermo va alla macchina da corsa appiccicosa grazie a un’ottima partenza e sì, meno massa per muoversi. Nello specifico, ha segnato un quarto di miglio di 11,5 secondi, contro i 12,1 secondi della Street GT3. È una grande differenza, ma per il secondo turno i risultati sono stati quasi precisi contro. Inventario Porsche Sono riuscito a lanciare molto meglio mentre l’auto trofeo girava come un matto, risultando in una corsa di un quarto di miglio di 11,6 secondi per la GT3 e 11,9 per l’auto da corsa.

Tuttavia, il, ehm, allegati Fa decisamente la differenza. Con il lancio annullato, una gara di giri a 60 km/h ha visto l’auto della GT3 Cup lasciare GT3 Street a un punto morto. Potrebbe non essere stato un massacro, ma l’auto da corsa più leggera è chiaramente più veloce nonostante abbia la stessa potenza sotto il cofano.

Quindi, sì, gli adesivi rendono la tua auto più veloce. Ma solo se li metti su una vera macchina da corsa.