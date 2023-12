“Pocket”, questo è un comportamento romantico a cui dovresti stare attento

Notizia

Joanna Rosenblum (psicologa clinica)



Essere riservati riguardo alla tua relazione è comprensibile quando tutto è così nuovo. Ma quando una persona insiste nel nascondere la sua relazione agli altri, ciò può rivelare un comportamento tossico che è meglio evitare, come ci rivela la psicologa Johanna Rosenblum.



Quando si innamorano, ad alcune persone piace gridarlo a gran voce. Altri invece sono più discreti, addirittura reticenti. Ma se il tuo partner non ti presenta da nessuna parte come la sua dolce metà, e ti tiene fuori in ogni modo dalla sua vita, attenzione! Potresti essere vittima di quella che viene chiamata “tasca”.

Pocket, un modo per tenere il partner “sotto il gomito”

Il termine enclave è nuovo (come tutti i termini che caratterizzano le relazioni oggi), ma si riferisce a un comportamento reale: per vergogna, gelosia o imbarazzo, alcune persone prendono la decisione di nascondere il proprio partner al resto del mondo. Il partner viene così “tenuto in tasca” senza essere veramente integrato nella vita dell’altro. Una pratica che genera nel breve o medio termine nell’individuo nascosto agli altri molti dubbi, domande e mancanza di fiducia in se stesso: “Non merito di essere il suo partner?

Segni che dovrebbero avvisarti

Non preoccuparti se non incontri la famiglia del tuo coniuge entro un mese dall’incontro. “Ma ricordiamoci che ogni coppia ha i suoi tempi.” Joanna Rosenblum, psicologa e membro del nostro gruppo di esperti alla quale abbiamo presentato questo nuovo concetto, reagisce:Alcuni hanno bisogno di tempo per acquisire fiducia o non hanno abbastanza rapporti pacifici con la famiglia per presentare la propria dolce metà. Tuttavia, quando una relazione sta andando bene, non c’è alcun motivo reale per nascondere la persona con cui esci da tutta la tua cerchia sociale.

Quindi alcuni dettagli possono indicarti la strada giusta:

La persona si rifiuta di mostrarti sui social media?

Cerchi scuse per cancellare viaggi programmati con amici o familiari?

Si rifiuta categoricamente di mostrarti affetto in pubblico?

Ti presenta semplicemente come un’amica?

Se è così, è necessario rispondere, perché questa costante emarginazione genera un sentimento di rifiuto, distrugge rapidamente la fiducia, che può portare a disturbi depressivi quando la relazione continua in questo modo.

Perché questo atteggiamento tossico?

Per Joanna Rosenblum, questo tipo di relazione costruita sulla segretezza può portare a relazioni tossiche. “Questo modo di possedere l’altro è in definitiva un modo crudele di dirgli: “Non sei abbastanza ammirato, rappresentato o ricompensato da permetterti di offrirti come mio marito, ma sei abbastanza per colmare la carenza e il bisogno di affetto e quindi quello. ” “Per tenerti per me”. È una forma di possessione che sconfina nella manipolazione: il partner viene oggettivato, cioè considerato un essere non sufficientemente interessante per esistere nella società, ma sufficientemente buono per soddisfare il bisogno di essere presente. un rapporto.

Ti riconosci nel concetto di tasca? Ma come ti comporti, soprattutto se tieni alla persona che incontri? Per Maria Sullivan, esperta di appuntamenti e vicepresidente di Dating.com, è stata intervistata da delizia il Regno Unito, La comunicazione è il primo passo da compiere qui. Parla con il tuo partner di ciò che ti preoccupa e di ciò che non funziona per te per cercare di chiarire eventuali malintesi. ““È importante affrontare i problemi di fondo che potrebbero causare questo.”Lei insiste.

D’altra parte, se la tua discussione conferma la situazione e se l’altro non vede dove sta il problema,“Forse è il momento di rivalutare la relazione e decidere se è il momento di cambiare.”Concludi.

