Ciclismo acquatico o spaziale, boxe contro te stesso… tre attività divertenti per alzare la temperatura quest’inverno

Hai perso la motivazione per fare esercizio quest’inverno? È ora di rimettersi in carreggiata! 20 minuti Ha selezionato tre concetti disponibili per tutti i livelli, per prendersi cura della propria salute fisica divertendosi. Tutto questo accade a Parigi, ma attenzione spoiler: è infallibile al 100%.

Il nuovo concetto di ciclismo immersivo

Sali a bordo di un’astronave e rilassati passando ad una playlist di musica ultra trendy. Proiettori, musica ad alto volume, scarpe da ginnastica motivanti e decorazioni a tema spaziale, lo spazio ti porta lontano dalla vita di tutti i giorni per 45 minuti di ciclismo. Sono disponibili diverse sessioni a seconda dei vostri desideri: “Ritmo”, 80% cardio e 20% rafforzamento muscolare, “Potenza”, 50% cardio, 50% forza. E “The Basics”, educativo al 100%, se usi i pedali per la prima volta.

Corso spaziale, 29€ a sessione per unità, 6 rue de l’Isquier, Parigi 10.

Corso in aula nello spazio. – Gruppo Al-Haram

Le lezioni di boxe sono alla portata di tutti

Non devi essere Francis Ngannou per colpire il sacco da boxe, le lezioni di Villa M. sono miste e aperte ai principianti. Non preoccuparti, indossa i guantoni da boxe e sali sul ring! Dovrai affrontare te stesso per un’ora per padroneggiare combinazioni di pugni come il montante. Ma devi anche superare te stesso con alcuni burpees e squat del programma. Bonus? Puoi venire a divertirti con i tuoi bambini, e il percorso scoperta è gratis!

Villa M. Boxing Club, lezione privata per adulti a €80 a sessione. Corsi collettivi di boxe per bambini e adolescenti a 36€ al mese e 150€ al mese su abbonamento per adulti, BHD 24-30 Pasteur, Parigi 15.

Club di boxe Villa M. -VillaM

Cuore in acqua

Di nuovo in bicicletta? Sì, ma nell’acqua! Questa volta all’Aqua By, che offre sessioni di ciclismo di gruppo per bruciare fino a 600 calorie in 45 minuti. Jet ski, aqua-hit, aquacross, jet ski… abbandonatevi ad un programma adatto ai vostri obiettivi fisici. La ciliegina sulla torta: rilassatevi a vostro piacimento nell’hammam o nella sauna disponibili nei monolocali.

Aqua By, 20€ per la prima seduta, presso 4 atelier Aqua By di Parigi e Boulogne.