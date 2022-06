Ai topi maschi non piacciono proprio le banane, ecco perché

Animali Frutta e verdura sono chiaramente un vero orrore. Proprio come ai gatti in generale non piace vedere i cetrioliI topi maschi odiano le banane. Questo è colpire Pubblicato il 20 maggio sulla rivista progresso della scienza.

In origine, a dir poco, questa scoperta è soprattutto del tutto fortuita. I ricercatori della McGill University di Montreal (Canada) si sono resi conto che in presenza di femmine gravide, i topi maschi nel loro laboratorio si comportano in modo strano. un cambiamento di comportamento dovuto alla presenza di acetato di pentile, nelle urine femmine.

Questo è sistema di difesa. In effetti, i topi maschi sono noti per l’infanticidio. Per contrastare questo, le femmine di ratto in gravidanza e in allattamento emettono molecole chimiche per avvertire questi maschi.

Stessa tensione con le banane di prima del combattimento

Questo grande segnale stradale chimico probabilmente significa “Non toccare o ci saranno conseguenze”. Sembra piuttosto efficace, mentre i “roditori e molti mammiferi A differenza degli esseri umani che dipendono dai loro sensi olfattivi”, spiega Jeffrey Mogill, uno degli autori dello studio sul sito Scienza dal vivo.

Finora, niente di sorprendente, si potrebbe dire. Solo che questo acetato di pentile non si trova solo nelle urine di ratti gravidi. È anche il composto chimico che conferisce alle banane il loro aroma.

Per confermare, i ricercatori hanno acquistato un estratto di olio di banana da un supermercato. Mettendoli in gabbie di topi maschi, hanno visto che il livello di stress degli animali aumentava drasticamente. Più o meno, era equivalente a risposta allo stress Quando stanno per litigare.

Questo studio dimostra ancora una volta le capacità di comunicazione invisibile degli animali. Infatti, per parlarsi, gli animali usano modi diversi e ricchi, che generalmente vanno oltre i sensi umani.

Vedi anche su HuffPost: il Brasile esce con guanti e sciarpe di fronte alla neve e alle temperature record