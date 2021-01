Accelerazione di rotazione terrestre

Il 2020 è stato un anno speciale per tutti, inclusa la Terra. In effetti, la sua rotazione accelerò, rendendo le giornate leggermente più brevi del solito. Pertanto, abbiamo vissuto i 28 giorni più brevi dal 1960 e il 19 luglio 2020 è stato il nostro più breve, con una rotazione della durata di 1.4602 millisecondi in meno rispetto ai soliti 86.400 secondi o 24 ore, che costituisce una rotazione della Terra.

Differenze nella durata del giorno in millisecondi rispetto ai soliti 86.400 secondi per il 2020. Crediti: timeanddate.com

Ma niente panico: queste piccole differenze sono normali e la Terra di solito non ruota esattamente in 86.400 secondi. In effetti, sono molti i disturbi che si verificano sul nostro pianeta: i moti degli oceani, l’atmosfera, l’attrazione gravitazionale della luna che varia in distanza, o l’effetto del nucleo interno, aggiungono o sottraono alcuni millisecondi di secondo alla durata di una rotazione.

Tuttavia, queste perturbazioni non sono spiegate dai nostri 200 orologi atomici che danno il tempo universale coordinato (UTC utilizzato in tutto il mondo, vedi riquadro sotto) e sono molto costanti. Pertanto, potrebbe verificarsi uno spostamento tra UTC e l’ora fornita dalla rotazione terrestre se queste perturbazioni sono molto significative.