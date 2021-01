Come vedere la NASA lanciare sabato il suo mega missile lunare SLS

NASA



La NASA ha grandi sogni per il 2021. Uno dei suoi obiettivi principali è lanciare Artemis I, una missione lunare senza pilota progettata per dimostrare che il missile della navicella spaziale Orion e il sistema di lancio spaziale possono inviare in sicurezza gli esseri umani al nostro vicino lunare. Ma prima, la NASA prevede di fare un po ‘di rumore con un ardente test SLS sabato.

La NASA si sta avvicinando alla fine della sua serie di test Green Run che mette alla prova lo stadio di base – che l’agenzia descrive come “la spina dorsale di un missile SLS” – prima che decolli effettivamente da questa roccia in futuro.

L’ottava e ultima parte della serie di test è fissata per sabato 16 gennaio, quando la NASA inizia un eccitante fuoco ardente. La TV della NASA fornirà la copertura in diretta a partire dalle 13:20 PDT. Le finestre di prova si aprono per due ore alle 14:00

“Il prossimo test di tiro accenderà tutti e quattro i motori RS-25 contemporaneamente per un massimo di otto minuti per simulare le prestazioni dello stadio base durante il lancio” La NASA ha detto in una dichiarazione A gennaio. 5.

SLS ha subito ritardi Durante lo sviluppo, è ancora al centro degli ambiziosi piani della NASA per riportare gli esseri umani sulla luna entro il 2024 attraverso il programma Artemis. Rapporto dello scorso anno Questa storia mette in discussione In base ai costi del programma, alle battute d’arresto SLS e agli impatti sulla pianificazione della pandemia di coronavirus.

I fuochi di prova sono così divertenti, come abbiamo visto l’anno scorso Il booster SLS ha illuminato il deserto dello Utah E la sabbia si è trasformata in vetro.

Il test SLS Green Run si svolgerà presso lo Stennis Space Center nel Mississippi, e arriva dopo che la NASA ha lavorato per risolvere un problema imprevisto in un test precedente, una prova per un’usura bagnata “Era la prima volta che venivano utilizzati combustibili liquidi criogenici o estremamente freddi. Due enormi carri armati nello stadio base SLS e scaricati da esso. “

Le prove sono state interrotte un po ‘prima, ma la NASA ha rintracciato il problema fino a un problema di temporizzazione che è stato successivamente corretto che non avrebbe dovuto influenzare il fuoco caldo. Se tutto va bene, la NASA rimarrà sulla buona strada per un possibile lancio di Artemis 1 alla fine del 2021.

Ogni test riuscito porta la luna un po ‘più vicino alla portata dell’uomo.