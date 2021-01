Venere: la sorprendente scoperta che sorprende l’umanità

Venere Nasconde molti misteri per tutta l’umanità nonostante ci sia un’astronave in orbita attorno ad essa che registra costantemente informazioni su ciò che sta accadendo lì. L’anno scorso, questo veicolo spaziale ha registrato ciò che gli scienziati stavano aspettando di vedere da molto tempo su Venere, più precisamente ciò che sembrava essere un fulmine, ma finora ciò non è stato confermato, i ricercatori non sanno esattamente cosa sia.

Venere Questa misteriosa scoperta che gli scienziati hanno classificato come un doppio evento, più precisamente, o era un fulmine già osservato nell’atmosfera del pianeta, oppure era un meteorite entrato nell’atmosfera. Al momento, non è del tutto chiaro cosa sia successo nell’atmosfera su Venere, e questo è nelle condizioni in cui i ricercatori hanno osservato il pianeta lontano per un tempo molto lungo.

Venere: un’incredibile scoperta che sorprende l’umanità

Venere Questo evento è stato rilevato dalle speciali camere della nave orbitante, appositamente progettate per monitorare anche i fulmini che si verificano nelle atmosfere dei pianeti. La cosa di cui stiamo parlando ora aveva un’intensità dieci volte superiore a quella che vediamo dei fulmini registrati sulla Terra, quindi da qui il mistero su quello che è successo su Venere, e gli scienziati non sanno come classificare. Situazione.

Venere Questo fulmine è stato registrato 5 anni dopo che l’atmosfera è stata osservata dalla sonda che gli scienziati hanno inviato lì, quindi non stiamo parlando di qualcosa di facile da rilevare. Esistono ancora domande sulla natura di questo presunto fulmine perché gli scienziati attendono un altro evento simile su Venere per essere convinti della sua natura e di ciò che effettivamente rappresenta per il corpo cosmico.

Venere Sarà ancora osservato dalla sonda in orbita, quindi resta da vedere cosa gli scienziati saranno in grado di osservare al riguardo.