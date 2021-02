Comune di Atena: Heroes of the City Cleanup

Il Alexandra, Il Nikos E il luminoso Sono le persone dietro la sua attività di pulizia Il Comune di Atene nella città.

Insieme a centinaia di loro coetanei, lavorano in background ma sono campioni della cultura. Cultura quotidiana.

E lo fanno ogni giorno in ogni angolo di Atene. Per le strade, i marciapiedi, le piazze, i parchi e nel cuore della vita quotidiana e dei quartieri.

Senza di loro, prova a cambiare AtenaLa pulizia, il lavaggio e la disinfezione non avranno alcun effetto. Perché hanno cambiato il modo in cui funzionano i servizi di pulizia. Vengono prima delle operazioni di spazzamento che avvengono ogni giorno ma anche nei “giorni delle pulizie” in tutte le comunità municipali.

Nel periodo dell’epidemia sono diventati il ​​nostro scudoAl fine di tutelare la salute pubblica, con la loro presenza e il lavoro in tempi difficili. Ciò che è chiaro dalla città pulita rispetto al resto, è un compito per i dipendenti. E ci sono riusciti.

Questo è quello che hanno fatto oggi a Kato Batticia. Ha dragato, lavato e asciugato l’intera area, a 39 anniIl “Pulizia del sole” con impegno, costanza e amore per la città e la sua gente.