Pioggia di Capodanno prevista sul blocco – NBC Boston

Concludiamo dicembre e l’anno con una nota nuvolosa e umida. Questa settimana lavorativa ha sicuramente visto la sua parte di regimi a basso impatto fin dall’inizio, quindi perché non finirla così?

In generale, il rischio di pioggia sarà previsto fino a venerdì, capodanno, con un temporale più forte in arrivo venerdì in tarda nottata. Scusate, amanti della neve, saremo favorevoli anche a questo.

Un’altra debole onda si muove nella notte da giovedì a venerdì, portando più pioggia a sud e neve/pioggia a nord prima di uscire venerdì mattina, ma la maggior parte della giornata sarà ancora nuvolosa e fredda.

Durante i venerdì pomeriggio, il sole potrebbe splendere un po’ sul Connecticut, permettendo alle temperature di raggiungere i 50 gradi! Il resto del New England meridionale rimarrà a metà degli anni ’40, con molte nuvole e il rischio di rovesci o spruzzi. Le regioni settentrionali vedranno alcuni rovesci di pioggia/neve che attraversano temperature tra i 30 e i 40 bassi.



NECN Mappa che mostra le possibilità di precipitazioni sul New England venerdì 31 dicembre 2021.

Le nuvole diventeranno sempre più dense per la vigilia di Capodanno con un leggero rischio che si verifichino spruzzi/acquazzoni, ma non dovrebbero influire sui piani esterni mentre cantiamo nel nuovo anno. Le temperature saranno tra gli alti 30 e i 40 bassi al sud e negli anni ’30 al nord.

A Capodanno, nell’area arriverà un regime più forte con più pioggia e temperature più miti. Un po’ di neve mista e pioggia è possibile inizialmente nelle regioni settentrionali, ma non durerà a lungo.



NECN Mappa che mostra le possibilità di precipitazioni in tutto il New England sabato 1 gennaio 2022.

Rimane mite e piovoso fino a domenica mattina, poi seguiremo un forte fronte freddo che attraverserà la zona nel corso della giornata. Alcuni dei resti delle precipitazioni potrebbero trasformarsi in neve mentre il fronte introduce aria più fresca.

Stiamo anche guardando per vedere se si sviluppa una bassa pressione lungo il sistema in avanti domenica tarda. Se ciò accade, domenica sera potremmo assistere a un periodo di accumulo di neve nel sud del New England. È una prospettiva scadente in termini di previsione, ma è sicuramente qualcosa che dobbiamo guardare. Rimani sintonizzato!