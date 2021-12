Mubasher: Mumbai vede più di 3.600 nuovi casi di COVID-19 in un solo giorno; Oltre 1300 a Delhi

Ultimi aggiornamenti di notizie in tempo reale: L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha avvertito che un Omicron più trasmissibile con varianti delta attualmente in circolazione potrebbe portare a uno “tsunami di casi”, mettendo a dura prova i sistemi sanitari nazionali. Riassumendo la risposta dell’OMS dall’inizio della pandemia di COVID-19, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato mercoledì in una conferenza stampa di essere “molto preoccupato che Omicron sia più trasmissibile, diffondendosi contemporaneamente a Delta, portando a a uno tsunami di casi”.

Alla luce dell’aumento dei casi di Omicron in tutto il paese, il direttore dell’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), il dottor Randeep Guleria mercoledì, ha consigliato alle persone di “non farsi prendere dal panico, ma di essere vigili” mentre salutava il nuovo anno. In un videomessaggio rilasciato dall’AIIMS, Delhi, la dott.ssa Guleria ha dichiarato: “Lasciatemi cogliere l’occasione per augurare a tutti un felice, sano e prospero 2022. Mentre andiamo avanti, è importante per noi capire che il Coronaviorus (Covid- 19) la pandemia non è finita, ma siamo in una posizione migliore”.