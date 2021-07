Perché tutti amano la nazionale italiana?

È un dato di fatto che quando gli italiani sono assenti si perde parte della magia di ogni grande torneo di calcio, che per alcuni è un fascino, per altri uno stereotipo. O questo si chiama EURO o Mondiali. Dopo la clamorosa assenza dai Mondiali in Russia, gli Aturi tornano determinati a farcela.

Avranno, come sempre, il supporto di milioni di fan, che, ovviamente, si estende ben oltre i confini del paese vicino. Ma perché succede questo?

Artisti immortali e campioni di tornei

Gianni Rivera, Giampiero Boniperti, Carlo Ancelotti, Giancarlo Antonioni, Bruno Conte, Marco Tardelli, Roberto Donadoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Andrea Pirlo sono solo alcuni dei nomi che vengono facilmente in mente all’andata – e che a volte ha convissuto con i migliori difensori che il calcio mondiale abbia mai prodotto.

Anche quest’ultimo ha il suo fascino, con Salvatore Chilacci e Paolo Rossi come i due casi più comuni.

Legacy e Prima Divisione

Negli anni ’90, la Premier League di questa stagione non era né la Premier League né la Liga. Il Campionato a quel tempo era esso stesso motivo d’amore in questo decennio. I più grandi nomi del calcio giocavano lì, gli stadi erano pieni in modo soffocante, i migliori allenatori “insegnavano” le panchine delle squadre, il livello era irreale e la competizione era enorme. Poco prima, negli anni ’80, si sa chi è arrivato e ha dato un’altra scintilla.

C’era un altro bagliore unico, poiché i calciatori erano considerati più che semplici icone e persino plasmavano le tendenze della moda per le principali case italiane. Per essere precisi, è stata la Liga nell’ultimo decennio e ora la Premier League – combinata con l’esagerazione come ti sembra – la Serie A in passato.

Inoltre, la nazionale italiana è riuscita a distinguersi quasi ogni decennio in un torneo importante. Lo ha fatto a modo suo e a modo suo. Come gli italiani sugli spalti.

Il modello

Quale nazionale, nel tempo, ha le prestazioni più gustose e uniche dell’Italia? correttamente. Difficilmente puoi dare una risposta diversa e infatti questo non cambia quale marchio sportivo indossi ogni volta.

Allo stesso tempo, inoltre, la cura perfetta dei calciatori ogni volta. Il plus di questa manifestazione è il fatto di avere l’allenatore più elegante dei nostri tempi, Roberto Mancini.

Frat Fratelli d’Italia

Un famoso proverbio calcistico dice che ogni grande evento inizia sostanzialmente con la prima partita degli Azzurri. O meglio, quando si sente l’inno nazionale d’Italia e i calciatori si mettono in mezzo a cantarlo. Sempre a modo loro, intenso ed emotivo. Anche se questa volta sono assenti Gigi Buffon e Danielle De Rossi che “vivevano” un po’ più a lungo.

