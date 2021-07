Icardi vuole Parigi, ma Nara vuole l’Italia!

E’ sorta una domanda importante su Mauro Icardi e sul suo futuro. Nei giorni scorsi si sono sentite diverse sceneggiature sulla sua partenza dal Paris Saint-Germain. Con la Roma sul punto di farla dura.

Tuttavia, secondo un reportage francese specializzato a Parigi, l’attaccante argentino non vorrebbe partire. In particolare, si dice che voglia lavorare per ottenere più tempo di fidanzamento da Mauricio Pochettino. L’allenatore del suo connazionale al momento non punta su tutto…

Icardi sta bene a Parigi e non vuole fare le valigie per un altro Paese. La prospettiva di Roma non sembra “sfornare” molto. In fondo alla classifica, il Paris giocherà sicuramente la Champions League, mentre l’Italia giocherà le qualificazioni alla Conference League.

Wanda Nara vuole l’Italia per Icardi

È qui che Wanda Nara solleva polemiche. La straordinaria bellezza della moglie e dell’allenatore del giocatore ha il punto di vista opposto. Secondo le informazioni, Nara vuole il marito in una squadra italiana, soprattutto a Roma. Fatto sta che in passato i due hanno vissuto a lungo in Italia. Da quando Mauro Icardi gioca nell’Inter.

Ora bisogna vedere quale vincerà. Nara può lavorare in modo puramente professionale e dare una presentazione soddisfacente al giocatore. Da qui una proposta che andrebbe a beneficio della coppia con i figli.

