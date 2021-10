Perché NaturaMed distribuisce FlexiMed? Vuole insegnare alle persone a prendersi cura

È probabile che la campagna in cui NaturaMed distribuisce un pacchetto mensile gratuito di co-nutrizione non sia sfuggita alla tua attenzione.

Ti chiedi perché lo fanno e cosa ne ricavano? Ecco la risposta al perché NaturaMed distribuisce FlexiMed:

Vuole sottolineare che le persone dovrebbero prendersi più cura di se stesse

Sempre più slovacchi lamentano vari problemi di salute. Le statistiche parlano chiaro: non siamo abituati a prenderci cura della nostra salute quando stiamo bene. Invece, risolviamo i problemi di salute solo quando sono in una fase avanzata. NaturaMed vuole cambiarlo. Il pensiero delle persone deve cambiare: abbiamo una sola salute e, se non ce ne prendiamo cura, non ci servirà automaticamente per il resto della nostra vita.

Perché ci prendiamo cura del sistema muscolo-scheletrico?

Perché solo grazie a lui possiamo muoverci. Senza movimento, possiamo solo sdraiarci a letto e fare affidamento sull’aiuto degli altri. Ma il sistema muscolo-scheletrico perde naturalmente forza e resistenza con l’età. Le ossa diventano più fragili, la massa muscolare diminuisce e manca Articolazioni e cartilagine nutriente.

Informazioni importanti: Questo può essere risolto bene. Integra solo le vitamine e i minerali necessari. In breve, il nutrimento di cui ha bisogno l’apparato locomotore. Ecco perché NaturaMed distribuisce FlexiMed. Vuole fornire alle persone una guida di base su come prendersi cura del proprio sistema muscolo-scheletrico.

FlexiMed è davvero gratuito

Si pagano solo le spese di spedizione, che non costano nemmeno 2 euro. Ecco perché ricevi un pacchetto gratuito di 1 mese di Joint Nutrition (90 compresse). Niente obblighi, niente più ordini obbligatori. Questo è un campione che puoi provaci E quando sei soddisfatto, puoi ordinare l’intero pacchetto a tua discrezione.

È fantastico provare un prodotto gratuitamente prima di acquistarlo, non credi?

Perché NaturaMed paga?

Soprattutto, puoi ordinare il prodotto direttamente da loro, eliminando così le commissioni per terzi che aggiungeranno margine ai prodotti. L’imballaggio mensile non è costoso come l’imballaggio completo e poiché alcuni clienti sono soddisfatti e decidono di utilizzare FlexiMed per un lungo periodo, il costo di campione gratuito Pagherà per l’azienda.

Assicurati di provare FlexiMed. Prendersi cura del sistema muscolo-scheletrico è molto importante, perché tutti noi vogliamo goderci la vita senza restrizioni.