Come l’intelligenza artificiale ha fatto parlare il papiro carbonizzato a Ercolano

Il “viola” non era più solo un colore, ora era anche l’inizio di un tesoro. Questa parola è la prima che gli studiosi sono riusciti a decifrare in un papiro famoso per essere illeggibile perché bruciato a seguito dell’eruzione del vulcano Vesuvio nel 79 d.C., come raccontano gli iniziatori. Progetto Sfida del Vesuvio.

Promettono che presto appariranno intere frasi fuoriuscite dai rotoli carbonizzati, frammenti di scritture antiche finora sconosciute che speriamo di scoprire, grazie all’intelligenza artificiale e alla caparbietà di molti team.

Questi papiri sarebbero stati dimenticati per sempre… Quando il vulcano che domina il Golfo di Napoli in Italia si svegliò, quasi 2.000 anni fa, gas e rocce in fiamme seppellirono la famosa città di Pompei, ma anche il vicino villaggio di Ercolano. Non è sopravvissuta una lussuosa villa romana che era di proprietà di un uomo di alto rango, forse il suocero di Giulio Cesare. La sua biblioteca contiene centinaia di pergamene che furono riscoperte solo nel 1750 da un contadino. Un gran numero di loro furono distrutti sull’altare della curiosità e dell’impazienza, ed altri (circa 600) aspettavano anticipazioni per farli parlare.

Manoscritti offerti a Napoleone

Nel 2015, il ricercatore dell'Università del Kentucky Brent Sills è riuscito ad aprire un antico manoscritto ebraico utilizzando i raggi X, che ne hanno poi permesso la decifrazione. Lo scorso marzo, questo specialista dell'intelligenza artificiale ha sfidato le persone più intraprendenti a confrontarsi con i papiri di Ercolano conservati all'Institut de France di Parigi. Brent Sales afferma: "I manoscritti erano in Francia perché Ferdinando, figlio di Carlo III e re di Napoli e di Sicilia, li mostrò a Napoleone".

Tutta la comunità si mette quindi in moto per scoprire prima l’inchiostro su diversi rulli, poi le lettere. Due studenti di informatica hanno rilevato indipendentemente la stessa parola, “viola”, in uno dei fogli di papiro. Ciascuno di loro riceve un premio per questa impresa (rispettivamente 40.000 dollari per il primo, 10.000 dollari per il secondo o circa 38.9500 euro).

La prima parola viene decodificata. La sfida del Vesuvio

” parola viola Potrebbe riferirsi alla tintura viola usata negli abiti romani, a significare ricchezza e status. Fino a quando il contesto non sarà più chiaro, non potremo essere sicuri della verità della questione. Ma è una prima parola molto interessante! “Brent Sills è entusiasta. Da allora sono state rivelate diverse righe.

Il patrimonio letterario perduto verrà presto ritrovato?

La sfida finale è decifrare quattro sillabe diverse contenenti almeno 140 lettere entro il 31 dicembre. Il valore del premio è di 700.000 dollari (circa 660.000 euro), finanziato da investitori della Silicon Valley! “Non ci aspettiamo che i concorrenti falliscano nella sfida e i messaggi del primo premio confermano che siamo sulla strada giusta. Daremo sicuramente il tempo per vedere il vincitore. “Sarà un momento emozionante nella storia del mondo quando ciò accadrà”, ha affermato Brent Sales.

Nel 2015, i ricercatori del Centro nazionale per la ricerca scientifica sono riusciti a rendere visibili le lettere invisibili. Perché questi papiri sono così preziosi? Per ironia della sorte, ciò che bruciò questi scritti, l'eruzione del Vesuvio, fu anche ciò che li conservò, anche se sarebbero scomparsi se fossero stati lasciati all'aria aperta. "Se letto, raddoppierebbe la quantità di letteratura che abbiamo risalente all'antichità", secondo il sito web Vesuvius Challenge.