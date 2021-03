Il materiale di programmazione Artec supporta Microsoft Hacking STEM | Comunicato stampa Artec Co., Ltd.

[خلفية تطوير أدوات متوافقة مع Hacking STEM]

Hacking STEM prevede i cambiamenti ambientali globali sulla base delle immagini satellitari degli astronauti, analizza i dati sulle vibrazioni in tempo reale per vedere il meccanismo dei terremoti ed è esplorativo utilizzando dati sul tema della Terra e delle scienze naturali. È un curriculum STEM sviluppato da Microsoft in tutto il mondo, dove puoi praticare un apprendimento diversificato.

STEM è un termine generale per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che significa i campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e dell’insegnamento della matematica. È un sistema educativo del tipo del ventunesimo secolo che cerca di generare molte risorse umane con un’adeguata competitività internazionale.

Anche in Giappone, il concetto di scuola GIGA si è concentrato sullo sviluppo di ambienti ICT come terminali per studente e reti di comunicazione ad alta velocità e ad alta capacità sin dal primo anno di Reiwa, guidato dal Ministero dell’Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia. In questo concetto, non solo ogni materia può utilizzare efficacemente uno sportello unico per approfondire il proprio apprendimento, ma anche l’istruzione interdisciplinare (STEM, istruzione STEAM) per mettere in relazione l’apprendimento in ogni argomento e utilizzarlo per risolvere i problemi del mondo reale. *) Mira a.

Questa volta, Microsoft Japan rilascerà la versione giapponese di Hacking STEM e Artec, che vanta una comprovata esperienza nell’insegnamento della programmazione ai bambini, svilupperà un kit compatibile. La serie di programmazione interna “Studuino” di Artec è stata pubblicata nei testi tecnici delle scuole primarie e secondarie e finora sono state consegnate circa 40.000 unità alle scuole elementari e medie (escluso l’affitto).

Artec spera di collaborare alla perfetta introduzione dell’hacking STEM nei siti scolastici in Giappone sviluppando e vendendo kit compatibili e migliorando ulteriormente l’ambiente di apprendimento STEM in Giappone.

1. 1. Analizzare scientificamente il fenomeno e approfondire la considerazione visualizzando i dati sperimentali su un personal computer.

Progettando la forma ei materiali del mulino a vento artigianale, è possibile confrontare l’energia che può essere generata e confrontare la forza del vento a seconda della posizione.

Convertendo i dati del generatore collegato alla turbina eolica in un segnale elettrico utilizzando “Studuino” e utilizzando il foglio di lavoro Excel “Hacking STEM” fornito da Microsoft, i dati in prova possono essere visualizzati su un computer e l’aerogeneratore può misurare la relazione tra movimento e generazione di energia in tempo reale.

2. 2. Facile da montare e progressione regolare nella separazione

Sono state assegnate tutte le parti necessarie per l’esperimento, riducendo il tempo e lo sforzo dell’insegnante per prepararsi all’esperimento. Il blocco utilizzato è il blocco Artec originale che può essere collegato in tutte le direzioni verticali, orizzontali e diagonali. È facile da montare e può essere utilizzato più e più volte per supportare un progresso regolare della classe.

3. 3. Pronto per l’uso durante la scienza e il tempo di studio completo

Durante lo sviluppo, sotto la guida del professor Akinobu Ando della Miyagi University of Education, stiamo conducendo lezioni pratiche nella scuola di preparazione della Miyagi University of Education. Le lezioni pratiche includono “scienza per sperimentare, analisi e interpretazione dei risultati, utilizzando Microsoft Excel, pannelli di microcomputer e computer (tecnologia), produzione efficiente di codice (ingegneria) e manipolazione dei dati (matematica)”. fare il miglior uso degli aggettivi. Le abilità inserite in ciascuna materia “* ². Nell’autovalutazione post-semestre, circa il 93% degli studenti è stato in grado di percepire la relazione con altre materie.” * ³ Come risultato di ciò lezione pratica, abbiamo in programma di pubblicare il Piano di Orientamento all’Apprendimento creato dal Professor Yohei Nishikawa (Insegnante di Scuola Superiore per l’Istruzione dell’Università di Miyagi) come piano guida per il “Kit di strumenti per la misurazione della generazione di energia eolica” in Giappone.

Siamo molto lieti di poter collaborare con Artec al rilascio della versione giapponese di Hacking STEM, che è attualmente ampiamente utilizzato come materiale didattico STEM in oltre 60 paesi in tutto il mondo. Artec ha sempre sostenuto il settore dell’istruzione scolastica come produttore di materiali didattici scolastici e utilizza anche materiali didattici per la programmazione nelle aule a livello nazionale. Hacking STEM di Microsoft è un materiale didattico STEM per ottenere un apprendimento esplorativo diversificato attraverso l’uso dei dati, ma con il kit Artec, puoi impostare l’attrezzatura necessaria per una prova una tantum e sarà più agevole. Può essere inserito in classe. Ci auguriamo che il nuovo apprendimento con Hacking STEM venga praticato in vari governi e scuole locali in tutto il Giappone con il collaudato Artec Group.

Microsoft Japan Co., Ltd. Amministratore delegato, Direttore generale della divisione Educational Sales

Yuko Nakai

Durante il Japanese Education Day (sponsorizzato da Microsoft Japan Co., Ltd., Luogo: Online, Data: 27 marzo 2021 dalle 10:00 alle 23:30), abbiamo avuto l’opportunità di spiegare il nostro toolkit conforme all’hacking STEM. … Puoi guardare il video in diretta oggi registrandoti alla visita dal link sottostante.

Il contenuto è stato arricchito con un focus sull’introduzione di Hacking STEM da Microsoft Japan, quindi visita il nostro sito web.

https://aka.ms/jpeduday_hackingstem

[الاتصال للاستفسارات بخصوص هذا البيان الصحفي]

* Un concetto educativo con l’aggiunta di arte a STEM.

* ² * ³ Akinobu Ando. “Sviluppo di materiali didattici per l’osservazione di esperimenti scientifici, compresa la misurazione dei dati sull’energia eolica utilizzando Artec Robo 2.0” Atti del terzo incontro annuale della Società per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e l’educazione matematica in Giappone. 2020, pagine 15-18 Akinobu Ando (2020)