Meteo, Trondheim | Ora la situazione sarà più mite – nei prossimi giorni potrebbe essere “caldo”

giovedi Ha nevicato a Bymarka, E così si è accesa la speranza all’inizio della stagione sciistica per gli appassionati di sci della città. Ma secondo Trond Lien non c’è ancora motivo di tirare fuori gli sci come si deve.

È un meteorologo che lavora per l’Istituto meteorologico norvegese e ora annuncia un cambiamento nel tempo. Ora il tempo sarà mite.

– Ora sta arrivando aria più calda. Dice che non farà caldo, ma è mite.

Il meteorologo dice che le temperature aumenteranno e raggiungeranno circa 10 gradi durante il fine settimana.

– Poi abbiamo vento principalmente da sud-ovest. Ci sono spesso delle belle correnti d’aria quando vieni da quella sporgenza, dice.

Ecco quanto durerà

Secondo Yan, il clima mite probabilmente durerà per un po’. Tuttavia, è difficile dire esattamente per quanto tempo.

– All’inizio non ci sarà neve, vero?

– No. Ride che non ci sarà la neve, e probabilmente ce ne saranno molti che ne saranno contenti.

Ecco come sarà il weekend

Il prossimo weekend sarà tempo variabile, soprattutto sabato.

– Ci saranno dei rovesci, ma forse c’è anche un po’ di sole. Domenica il tempo sarà più nuvoloso, ed è probabile che cada qualche pioggia durante la giornata. Dice che diventa grigio uniformemente.

