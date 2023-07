Perché l’acqua nei mari e negli oceani è salata?

Non si vede, ma chiunque abbia mai bevuto può confermarlo: l’acqua dei mari e degli oceani è salata. Ma da dove viene tutto questo sale? Un geochimico risponde a questa (non così) domanda infantile in The Conversation.

Gli oceani sono salati per un motivo molto semplice: contengono sale! In un litro di acqua di mare ci sono circa 35 grammi di sale. Una vera ricetta di cucina… Tuttavia, non importa quanto guardo il mare o l’oceano, non vedo niente… Forse alghe, sabbia, ma non vedo sale. Ma perché non lo vediamo? Di cosa è fatto questo sale? Innanzitutto, da dove viene?

Il sale marino proviene da una combinazione di due fonti: sali minerali estratti da rocce e gas rilasciati da vulcani e creste (catene montuose sottomarine). I minerali sono elementi chimici che si trovano nelle rocce e si trovano nell’acqua. Qual è l’elemento chimico? È un tipo specifico di mais. IL atomi Sono i mattoni di tutte le cose che ci circondano: rocce, piante, aria, animali, i tuoi genitori, anche tu e il computer o il telefono su cui stai leggendo questo testo.

Il sale marino proviene da una miscela di due fonti. // Fonte: Canva

Ad esempio, le rocce calcaree contengono tre diversi tipi di elementi chimici: il calcio, che i chimici chiamano “Ca”, il carbonio “C” e l’ossigeno “O”. Alcune rocce formatesi dal raffreddamento di magma (es granito) o lava che sgorga dai vulcani (es basalto;), contengono, tra l’altro, un elemento chiamato sodio, che i chimici chiamano “Na”.

I gas dei vulcani rendono l’acqua piovana acida. Questo è particolarmente vero per l’anidride carbonica, CO 2 Che forma un acido in acqua chiamato acido carbonico. Quindi, quando quest’acqua entra in contatto con le rocce, le attacca e ne dissolve una parte.

Per più

Alcuni esperimenti devono essere fatti a casa

Puoi provarlo, ad esempio, nel tuo bagno. Se vedete apparire delle macchie bianche sui rubinetti o sulla parete della doccia, è molto probabile che si tratti di calcare, come nell’omonima roccia! Versaci sopra un po’ di aceto e scomparirà. Quindi l’acido carbonico agisce allo stesso modo dell’aceto su roccia, calcare, granito o basalto. Quindi diciamo che la roccia è erosa. Diventano più fragili e perdono alcuni elementi. Questi elementi, tra cui sodio, calcio o magnesio, scorrono con l’acqua piovana nei fiumi e poi nell’oceano.

Inoltre, i vulcani rilasciano altri gas come il cloro, che sta per “Cl”, che si accumula anche nell’oceano. Quindi c’è sodio, Na, e cloro, Cl, nell’oceano, e una miscela delle due forme di cloruro il sale “NaCl”, il sale che mangiamo! Puoi trovare anche altri elementi nel sale marino: come il calcio o il magnesio.

Perché non vediamo il sale nel mare?

Ma perché non lo vediamo, questo sale? Perché in acqua questi elementi si decompongono! Puoi fare due esperimenti. Innanzitutto, puoi preparare l’acqua di mare a casa. Prendi 100 ml di acqua del rubinetto. Gusto lì: non salato. Prendi 3,5 grammi di sale e mettilo nell’acqua e mescola bene. Dopo un po’ non vedrai più niente. I cristalli di sale si dissolvono e l’acqua diventa salata.

Al contrario, se prendi l’acqua di mare e la fai evaporare, esponendola per esempio al sole, vedrai formarsi dei cristalli. Puoi assaggiarlo: sarà salato. Sono i cristalli di sale, il famoso cloruro di sodio, che si fissano. Questo processo di evaporazione per recuperare il sale è quello che fanno gli esseri umani nelle saline.

A volte grandi quantità di acqua di mare evaporano naturalmente e formano enormi quantità di sale, che sono così massicce che i depositi di sale formano rocce chiamate evaporiti. Ad esempio, in Lorena, le grandi formazioni di sale provengono da un oceano che esisteva più di 200 milioni di anni fa. Le miniere di sale, che sfruttano questi evaporatori, forniscono sale che può essere utilizzato per il cibo o da mettere sulle strade in inverno.

Per più

Guglielmo Parigigeochimico, ricercatore CNRS presso il Nancy Center for Petrographic and Geochemical Research, Università della Lorena

Questo articolo è stato ripubblicato da Conversazione Con licenza Creative Commons. Leggi ilL’articolo originale.

partecipazione a Numerama su Google News Quindi non perdere nessuna informazione!