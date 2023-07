I “Lower Ranger”, due scienziati su un fiume inquinato da microplastiche

I ricercatori Barbara Rethory e Julien Chapuy, sul fiume Loira, 12 giugno 2023. Lorenzo Combet

Sono partiti la mattina presto dal lago Isarles, nell’Ardèche, sabato 1 luglio, verso Vallon-Pont-d’Arc, un popolare punto di passaggio per i kayakisti estivi. Barbara Rethory, 39 anni, Julien Chapuys, 33 anni, e gli attivisti di SOS Loire Vivant non sono venuti per fare un’escursione nel dipartimento ma per rivelare un segreto ben custodito.

Due biologi del Maine e della Loira e sostenitori del fiume intendono far luce su questo “mega-ingegneria” che consente alla centrale idroelettrica di Monpezat-sous-Bauzon di prelevare milioni di metri cubi della Loira per alimentare le sue turbine prima di scaricarla nell’Ardèche.

Dopo aver studiato l’inquinamento da plastica e ricercato gli effetti della vita animale, i fondatori del progetto “Loire sentinel” hanno deciso di ampliare l’ambito della loro ricerca: ora stanno cercando di capire perché il fiume, i suoi abitanti, la fauna e la flora sono privati ​​di parte delle fonti d’acqua della vita.

“Comincio a essere sorpreso”

Nel 2022, la prima fase dell’esplorazione consisteva nella discesa della Loira in canoa. Un viaggio di 1.000 chilometri, da maggio a luglio, dalla sorgente – un estratto che sgorga dal Mont Gerber de Junc, nell’Ardèche – alla foce, a Saint-Nazaire, nella Loira Atlantica. I due ricercatori sono rimasti sbalorditi dall’inquietante spettacolo della siccità e dalla trasformazione del letto del fiume Royal in alcuni punti in un’enorme pavimentazione sabbiosa.

“Vogliamo cercare di capire cosa sta succedendo in monbezat sus bauzun per far emergere questo dossier, poco conosciuto, spiega Julien Chapuys. La deviazione dell’acqua dalla Loira all’Ardèche ha un impatto significativo sugli ambienti acquatici e sulla biodiversità, nel contesto del cambiamento climatico. »

Barbara Rethory e Julien Chapuis si sono conosciuti alla fine degli anni 2000 durante il loro master in etologia (lo studio del comportamento animale nell’ambiente naturale) all’Università di Rennes. Spinti dal desiderio di viaggiare per il mondo, si precipitano prima lontano, dalla catena montuosa di Mackay in Madagascar, alle foreste di Darienne, a Panama, prima di ritrovarsi inchiodati a casa loro, a Chalons-sur-Loire, dal COVID-19. 19 pandemia nella primavera del 2020.

Fu lì, durante le ore delle loro passeggiate quotidiane, che iniziarono a considerare il fiume in modo diverso, come oggetto di studio. “Ho iniziato ad essere sorpreso. dice Barbara Rethory. Ci siamo accorti che nessuno era andato a monitorare l’inquinamento dei fiumi da microplastiche. Non conoscevamo la situazione dell’inquinamento. » E da questo stupore è nato il progetto “Lower Sentinel”.

