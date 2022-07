carattere spaziale. L’8, 9 e 10 luglio 2022, astronomi professionisti e dilettanti sono stati invitati a tirare fuori i loro telescopi per aiutare i passanti a raggiungere la luna… Si prepara la nuova edizione di On the Moon Again. Si terrà dall’8 al 10 luglio 2022. © Onthemoonahain.org

ioNon solo lì Music Festival nasce in Francia nel 1982che sono imitati in tutto il mondo! Evento On the Moon Again, immaginato dagli scienziati francesi nel 2019 per celebrare il cinquantesimo anniversario di Il primo passo dell’uomo sulla luna, affermandosi come evento annuale, in Francia e in decine di altri paesi. L’idea? Nel tentativo di rievocare il lavoro di Neil Armstrong che ha attirato l’attenzione di almeno 600 milioni di persone nel 1969, Questo satellite naturale della Terra è distante e familiare. Come ? Invitando tutti coloro che possiedono un telescopio, un telescopio astronomico o anche solo un buon binocolo, a creare il proprio evento, dove si trovano, invitando curiosi e passanti ad osservare…