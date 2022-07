risolvere un nuovo enigma

Sarai anche interessato

[EN VIDÉO] Il sottomarino tartaruga aiuta gli archeologi a esplorare i relitti L’archeologia subacquea è un campo eccezionalmente ricco, ma la pratica può essere ancora rischiosa, soprattutto quando si esplorano relitti di navi o edifici affondati. Di fronte a questo problema, un team di scienziati sta cercando di sviluppare l’uso di robot sottomarini. Euronews ci racconta di più in questa nuova puntata di Futuris.

La Macchina di Antikythera è nota per aver dato filo da torcere agli archeologi poiché la comprensione del suo meccanismo e della sua utilità è stata dibattuta. Ma ciò che è meno noto è che questa macchina è stata scoperta in un unico esemplare, in un relitto scoperto all’alba del XX.e Horn, non lontano dall’isola greca di Antikythera. l’Naufragio Antikythera risale al 60 aC circa ed è lunga una quarantina di metri. Ha molti tesori a portata di mano ed è attualmente oggetto di una campagna di scavi archeologici sottomarini (il programma è iniziato nel 2021 ed è previsto fino al 2025). Durante l’ultimo periodo di ricerca, da maggio a giugno, sono stati trasportati grossi blocchi di roccia fino a 8,5 tonnellate, che hanno consentito agli archeologi di accedere a parti delNaufragio ancora non esplorato.

Usa la testa

E così hanno potuto Alza la testa della statua in superficie Il suo busto è stato scoperto un secolo fa. Questa testa barbuta, secondo gli archeologi, rappresenterebbe una testa Ercole semidio. Completa la raccolta dei residui eterogenei consegnati dai detriti come a scheletro umano alias gioielli di Pamphilus. Denti umani sono stati scoperti anche nei sedimenti marini, il che consentirà di condurre analisi isotopiche e una comprensione leggermente migliore di chi si trovava a bordo di questa misteriosa nave che affondò, Quasi 2000 anni fa.