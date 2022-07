Strane forme su Marte con strisce nere

Sarai anche interessato

La sonda spaziale MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) è nell'orbita di Marte dal 10 marzo 2006. Per dieci anni, il satellite ha scattato innumerevoli immagini del pianeta per mapparne la superficie.

Marte continua a deliziarci con nuove insolite immagini catturate dallo spazio dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA.

il 30 marzo Strumento HiRISE أداة, la cui missione è fotografare il Pianeta Rosso da ogni angolazione, ci ha regalato uno scatto incredibile della superficie di Marte, impresso con strani motivi poligonali. Questa macchia di fratture si trova sul suolo di Marte Ad alte latitudini. È in luoghi associati alla comparsa di strisce nere e blu.

Il paesaggio di Marte è pieno di strani poligoni. © NASA, JPL-Caltech, USA

Primavera su Marte

Questo è fantastico lo spostamento È semplicemente legato all’adeguamento delle temperature in questa regione di Marte e, più precisamente, all’arrivo della primavera!

HiPOD: ventole a molla e poligonale L’attività primaverile è visibile perché lo strato di copertura trasparente di ghiaccio secco sulla superficie sviluppa aperture che consentono la fuoriuscita del gas. Il gas trasporta particelle fini di materiale dalla superficie che erode ulteriormente i canali. https://t.co/k5QQy4P0ijpic.twitter.com/J1loOpaJsH – HiRISE: Il bellissimo pianeta Marte (NASA) (HiRISE) 20 giugno 2022

in invernoL’acqua nella terra si congela, si espande e divide la superficie terrestre in molti poligoni. Ma in primavera, con l’aumento delle temperature, ghiaccio secco Immagazzinato sotto la superficie si trasforma in gas, senza passare attraverso la fase liquido. Un processo noto in fisica è chiamato sublimazione. Questa trasformazione apre dei passaggi, più precisamente a livello degli angoli dei poligoni, che permettono poi di soffiare i getti Diossido di carbonio. Questi getti, che contengono fini particelle nere, lasciano tracce scure e bluastre sulla superficie. La direzione di questi segnali può variare a seconda della direzione del vento.

Questi poligoni possono durare per molti anni, le crepe si aprono e si chiudono come le stagioni Marte, il paesaggio viene lentamente eroso.