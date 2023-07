Perché l’acqua nei mari e negli oceani è salata?

Non si vede, ma chiunque abbia mai bevuto può confermarlo: l’acqua dei mari e degli oceani è salata. Ma da dove viene tutto questo sale? Un geochimico risponde a questa (non così) domanda infantile in The Conversation.

oceani Salato per un motivo molto semplice: c’è del sale dentro! In un litro di acqua di mare ci sono circa 35 grammi di sale. Una vera ricetta di cucina… Tuttavia, non importa quanto guardo il mare o l’oceano, non vedo niente… Forse alghe, sabbia, ma non vedo sale. Ma perché non lo vediamo? Di cosa è fatto questo sale? Innanzitutto, da dove viene?

Il sale marino proviene da una combinazione di due fonti: sali minerali estratti da rocce e gas rilasciati da vulcani e creste (catene montuose sottomarine). I minerali sono elementi chimici che si trovano nelle rocce e si trovano nell’acqua. Qual è l’elemento chimico? È un tipo specifico di mais. IL atomi Sono i mattoni di tutte le cose che ci circondano: rocce, piante, aria, animali, i tuoi genitori, anche tu e il computer o il telefono su cui stai leggendo questo testo.

Il sale marino proviene da una miscela di due fonti. // Fonte: Canva

Ad esempio, le rocce calcaree contengono tre diversi tipi di elementi chimici: calcio,

