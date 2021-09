Perché il Qatar mantiene stretti rapporti con i talebani

Nel 2013, i talebani hanno aperto un ufficio nell’emirato. Grazie agli sforzi di mediazione con gli islamisti, il Qatar assicura la sua esistenza contro i suoi potenti vicini.

Solo pochi giorni fa il presidente degli Stati Uniti ha espresso al telefono la sua gratitudine all’emiro del Qatar, Tameen bin Hamad Al Thani, per il generoso sostegno del suo Paese ai rilasci. Ma non è rimasto lì da solo. Lo ha ringraziato per il suo sostegno ai colloqui afgani, anche se sono falliti dopo che i talebani hanno preso il potere. Ma in Germania, il Qatar è stato preso di mira la scorsa settimana quando il mullah Abdul Ghani Baradar, il nuovo leader politico dei talebani, è volato a Kandahar su un aereo militare con le insegne dell’aeronautica militare del Qatar.

È stata criticata per aver sostenuto il terrorismo internazionale

Il fatto che il Paese mantenga rapporti con i talebani non è nuovo. Inizialmente, nel 2013 gli è stato permesso di aprire un ufficio a Doha con il sostegno e la richiesta del governo degli Stati Uniti sotto Barack Obama. A quel tempo, Washington stava cercando un luogo per negoziare con gli islamisti sui preparativi per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan. “Sembra che gli americani si siano resi conto che non ci sarebbe stata una chiara vittoria militare e che volevano coinvolgere i talebani come parte di una soluzione politica”, ha affermato Ilham Fakhro dell’International Crisis Group. Dal 2018 Baradar è a capo della delegazione talebana in Qatar ed è stato il principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti e l’ex governo afghano. L’ironia è che la CIA, tra l’altro, lo ha arrestato, ma rilasciato dal carcere in Pakistan su richiesta degli Stati Uniti. Baradar è uno dei membri fondatori dei talebani. Nel 2020 è stato firmato a Doha il cosiddetto accordo di pace con gli Stati Uniti, ma la rapida acquisizione di Kabul da parte dei talebani lo ha reso inutile. Dopo la caduta di Kabul, Doha non trova evidentemente alcun motivo per perseguire una politica estera moderata. Questa è la ragione delle sue critiche alla sua promozione del terrorismo internazionale.

“Alcuni affermano che attraverso l’azione diplomatica stanno fornendo qualcosa di simile alla legittimità dei talebani, che altrimenti non avrebbero”, ha detto Fakhro. Ad esempio, Al Jazeera, con sede a Doha, da molto tempo le permette di comunicare con il pubblico. Ha anche trasmesso il loro ingresso al palazzo presidenziale di Kabul. “Sembra che l’emirato non esiti a impegnarsi con i vari partiti turbolenti nella regione”, ha affermato Guido Steinberg della Fondazione per la scienza e la politica, citando i Fratelli musulmani e l’Iran. “Il Qatar offre mediazione politica regionale da quasi due decenni, e lo fa principalmente perché vuole elevare il suo profilo a livello regionale. Negli anni Settanta e Ottanta dipendeva dall’Arabia Saudita. Era qualcosa come proteggerlo. E da quell’abbraccio stretto del prossimo, il maggiore, riuscì a sganciarsi, assumendo volontariamente il ruolo di mediatore.

garantire la sua esistenza

Il ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha affermato pochi giorni fa che per quanto riguarda la situazione in Afghanistan, l’emirato assume una posizione neutrale. Ma non è neutrale, perché l’ufficio dei talebani a Doha non riguardava solo l’amore per gli americani. “Il Qatar dipende molto dalla protezione americana”, ha detto Steinberg. “Gli americani hanno una grande base aerea ad Al Udeid e il Qatar vuole restare perché teme l’influenza dei suoi vicini”. L’emirato, con la sua politica estera e le relazioni con i gruppi estremisti, non mantiene amicizie nella regione. È significativo che nel 2017 l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e l’Egitto abbiano deciso di boicottarlo. “Il conflitto sembra essere una cosa del passato, ma i problemi sono stati messi da parte, irrisolti. Per i paesi occidentali, il suo ruolo di mediatore conferisce al paese un valore maggiore”, ha affermato Ilham Fakhro. Nel loro quartier generale a Doha, hanno impedito loro di collocare all’estero la scritta “Emirato islamico dell’Afghanistan”. Lo hanno annunciato e Doha non l’ha mai riconosciuto.

Il Qatar è ufficialmente abitato principalmente da wahhabiti e ha legami con vari gruppi estremisti. “Ma certamente non è nell’interesse dei talebani governare”, ha detto Guido Steinberg. “Il suo interesse è incentrato sul ruolo di mediatore per entrare nella mappa geografica della politica regionale e, perché no, nella politica mondiale”. Questa è la forza trainante della sua politica estera, perché alcuni vicini, come l’Arabia Saudita, non lo fanno. necessariamente d’accordo che ha una ragione per la sua esistenza”. Nonostante le critiche alla politica del Qatar, ci sono paesi occidentali che apprezzano i suoi servizi e le relazioni con i talebani. Markus Büchel, l’ambasciatore tedesco in Afghanistan, è spesso a Doha per prendere contatti con il Talebani, come ha fatto questa volta, ma sembra che anche l’Unione europea tragga vantaggio dalle buone relazioni del Qatar con i talebani.

Diana Hendali

A cura di: Irene Anastasopoulou

Fonte: onda tedesca