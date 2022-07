Muore Leonardo del Vecchio, fondatore di Luxoteca e capitalista italiano

Leonardo del Vecchio, a Roma, 15 giugno 2004. FERDINANDO SCIANNA / MAGNUM FOTO

Tutto ha inizio con un edificio quadrato sperduto in una vallata nel cuore delle Dolomiti, a pochi chilometri dalla città di Agordo (Veneto). Qui, all’inizio degli anni ’60, il giovane imprenditore Leonardo del Vecchio si stabilì, intraprendendo un’avventura industriale senza precedenti che lo renderà il fondatore del Gruppo Luxottica (produttore di montature per occhiali) e diventerà in breve tempo uno degli uomini più ricchi del mondo.

Il rione non si era mosso dopo sessant’anni: Leonardo del Vecchio volle mantenerlo così com’è, a testimonianza fisica di tutti i progressi compiuti. Ma ora sembra molto piccolo, rispetto all’enorme complesso industriale (circa 4.500 dipendenti) che lo circonda, e costituisce il cuore produttivo dell’impero Luxottica.

Giovedì 30 giugno, a fine mattinata, il cantiere è crollato. Nella fabbrica è stato installato uno schermo gigante in modo che tutti potessero partecipare al funerale del fondatore, che si è tenuto nelle vicinanze di Agordo. Leonardo del Vecchio, 87 anni, è morto lunedì 27 giugno a Milano, città dove è nato, ma ha scelto di essere sepolto qui.

Se si considerava puro di Milano, allora l’imprenditore pose le basi del suo impero nelle Dolomiti. Inoltre lavorò affinché la zona beneficiasse del suo successo: nei pressi di Agordo, sono innumerevoli gli edifici pubblici finanziati da Leonardo del Vecchio. Impianti sportivi, sale espositive, ospedali… fortuna, l’imprenditore ha lasciato il segno nella regione. E mentre alcuni hanno criticato questa stravaganza, che non è priva di una forma di paternità, nessuno ha messo in dubbio il significato delle sue realizzazioni come imprenditore.

ragazzo del negozio

Il fondatore di Luxottica può vantare, cosa estremamente rara in Europa, di essere partito dal nulla e di aver creato un impero. In realtà, nulla lo ha mai nominato miliardario. Leonardo del Vecchio è nato il 22 maggio 1935. I suoi genitori pugliesi gestivano un piccolo negozio di frutta e verdura, ma suo padre morì di polmonite prima della nascita. Vedova, sua madre non può provvedere da sola ai bisogni di quattro figli. Così decise ben presto di affidare il figlio più giovane al Martinet College, un orfanotrofio religioso nel centro di Milano. È qui che il giovane Leonardo riceverà le basi dell’istruzione prima di entrare, all’età di quattordici anni, come garzone di bottega per un incisore letterale.

Nel tempo, il sequel ha assunto l’aria di una leggenda popolare. Rendendosi conto che c’è un elemento promettente nella persona di questo adolescente lavoratore, il suo capo lo spinge ad acquisire le basi del disegno e dell’incisione, cosa che fa nei corsi serali dell’Accademia di Brera. All’età di ventitré anni crea e apre da solo un laboratorio di colata industriale a Milano. Capendo subito che la produzione di montature per occhiali era la parte più redditizia della sua attività, decise di specializzarsi in questo campo, prima come subappaltatore.

