I giornali italiani apprezzano gli sforzi del Vietnam in vari campi

>> I media ungheresi continuano a riferire sulla visita del capo di NA in Vietnam

>> Vietnam e Italia vogliono approfondire la loro partnership strategica

Sono stati pubblicati diversi articoli che evidenziano la cooperazione del Vietnam con i paesi europei, in particolare nel commercio e negli investimenti, nonché i suoi risultati nel rispetto dei diritti umani.





L’articolo relativo alla visita del presidente della Camera dei rappresentanti vietnamita NA Vuong Dinh Huê è stato pubblicato su “La Città Futura”. Foto: VNA / CVN



Giornale La Seta Futura Ha pubblicato un articolo in cui affermava che il Vietnam stava già attuando i suoi impegni nell’ambito degli accordi di libero scambio con l’Unione Europea (EVFTA) e il Regno Unito (UKVFTA).

L’autore ha anche insistito sulla posizione del Vietnam come principale partner dell’Italia nel sud-est asiatico e porta d’ingresso all’Unione Europea in generale e all’Italia in particolare con l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

Da parte sua, il quotidiano Marx 21 Ha notato che con la sua seconda nomina al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Vietnam ha mostrato una buona direzione nelle sue politiche per promuovere i diritti umani.





Il presidente dell’Assemblea nazionale Phuong Dinh Hue (al centro) al Forum di alto livello Regno Unito-Vietnam sull’economia e il commercio il 29 giugno. Foto: VNA / CVN



In qualità di membro del Consiglio per i diritti umani per il periodo 2014-2016, il Vietnam ha partecipato pienamente e responsabilmente alle attività e ai programmi del Consiglio. Il fatto che sia stato scelto dai paesi dell’ASEAN come candidato del sud-est asiatico per entrare a far parte del Consiglio per i diritti umani per il periodo 2023-2025 dimostra la grande fiducia dell’organizzazione regionale nei confronti del Vietnam in questo campo.



VNA/CVN