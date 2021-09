Il “conflitto turistico” tra Italia e Grecia

Sembra che quest’estate si stia trasformando in una “mischia turistica”. Con una raccomandazione e una lettera speciali, il Ministero degli Affari Esteri italiano si è rivolto all’agente di viaggio che ha organizzato un viaggio per 400 studenti delle scuole superiori da Ancona a Corfù e ad Atene.

Unità di Gestione di Crisi del Ministero degli Affari Esteri italianoN sostanzialmente afferma che – come è successo altrove – in molte località greche i casi di coronavirus sono aumentati E che nel caso in cui le autorità locali non siano in grado di mettere in sicurezza le camere dell’hotel Covid, i costi della quarantena saranno a carico dei cittadini stranieri.

caso di assicurazione sanitaria

Il ministero degli Esteri italiano ha concluso che “se questo viaggio è assolutamente necessario, dovrebbe esserci un’assicurazione sanitaria privata e i genitori dei bambini dovrebbero essere informati dei costi finanziari e psicologici”. L’agente di viaggio Scuolazoo ha risposto che si aspetta che i suoi clienti abbiano sempre un’assicurazione sanitaria, quindi non c’è motivo di essere eccessivamente preoccupati.

“I nostri pacchetti di viaggio forniscono un’assicurazione che copre eventuali costi aggiuntivi di malattia, inclusa la quarantena per il coronavirus. In caso di necessità, abbiamo già individuato le strutture presso le quali possono essere trasferiti i nostri cittadini, se risultano positivi senza attendere indicazioni dalle autorità locali”, Lo conferma l’agenzia di viaggi italiana.

Invito di maggio per le vacanze in Italia

Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha invitato i suoi connazionali a fare una vacanza nel loro Paese e scoprirne le bellezze.

“L’Italia è un paese bellissimo con grande arte, cultura e siti. Come italiano, non esiterei dove trascorrere le mie vacanze. Nel nostro paese senza dubbio” scrive il capo della diplomazia italiana.

È chiaro che l’interesse per il futuro della stagione turistica italiana è in aumento, a causa della continua registrazione di nuovi focolai del virus Covid-19, in località note, come quelle della Sardegna, della Puglia e delle piccole isole di Sicilia meridionale.