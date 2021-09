Air Caraïbes e Corsair chiedono allo Stato di superare la crisi

All’aeroporto di Parigi Orly, 3 aprile 2020. AURELIEN MORISSARD / XINHUA / MAXPPP

Le compagnie aeree pensavano che fosse duro come il ferro, l’estate stava per ricominciare. Sfortunatamente, per molti di loro, la stagione estiva è stata lontana dal soddisfare le loro aspettative. Tuttavia, tutto è iniziato bene, ricorda Marc Rocher, amministratore delegato di Air Caraïbes e presidente della sua controllata francese a basso costo Bee. “A metà maggio, dopo il discorso del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, abbiamo assistito a un’impennata delle richieste, al punto da tornare ai livelli del 2019, prima dello scoppio dell’epidemia”, si riferisce al capo delle due società.

Ma la ripresa non durò a lungo. È in calo da metà luglio. All’inizio di settembre il tasso di occupazione è stato ridotto dal 30% al 40%, a seconda della destinazione”, lamenta il signor Rocher. Le due filiali del Groupe Dubreuil sono state duramente colpite, poiché servono principalmente Martinica, Guadalupa, Polinesia e Reunion. Aree dove l’epidemia di Covid-19 imperversa da diverse settimane. Quest’estate, a causa della mancanza di passeggeri, Air Caraïbes è passata a un servizio pubblico. davanti La catastrofica situazione sanitaria nelle Antille, ha convertito uno dei suoi aerei A350 a fusoliera larga in un aereo ospedaliero per volare tra Parigi, Pointe-et-Petre (Guadalupa) e Fort-de-France. “Siamo gli unici a farlo”, Spiega il direttore generale. Questo ponte aereo “Altri badanti sono già stati trasferiti nelle Indie Occidentali” Dall’Air France, dice.

Oltre alle sue missioni umanitarie, Marc Rocher lavora per salvaguardare il futuro delle sue due compagnie aeree. Il suo orologio è pericoloso. “Il traffico in tutte le sezioni esterne sta crollando. Inoltre, il traffico di convergenza, di piacere e di affari è in caduta libera. Siamo nel cavo della cavità”. Per ottenere il leader “Chiede un’assistenza governativa equa”. È vero che a differenza dei suoi concorrenti, Air France, Corsair o Air Austral, Air Caraubis “Non ha ricevuto aiuto per ricostituire i propri soldi”. Il motivo, la gestione rigorosa e quindi la buona salute economica dell’azienda quando è iniziata la crisi.

“Il traffico in tutti i reparti esterni sta crollando. Siamo nel vuoto”, Marc Rocher, amministratore delegato di Air Caraïbes e presidente di French Bee

Per ora, si rammarica Rocher, prevale ancora l’incertezza, mentre le misure di assistenza pubblica dovrebbero concludersi il 30 settembre. “Speriamo di beneficiare delle misure annunciate lunedì”, ha aggiunto [30 août] del ministro dell’Economia Bruno Le Maire. Come non esserlo, quando i reparti esterni stanno vivendo crisi che ci riguardano in modo più specifico? “Lo chiede il capo delle attività aeree del Groupe Dubreuil.

