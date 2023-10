Perché abbiamo bisogno di più fiere agricole

Il gran numero di visitatori che hanno partecipato alla recente CBS PEWOSA Agribusiness Expo di Masaka è una chiara indicazione del fatto che tali eventi hanno un ruolo importante da svolgere nello sviluppo dell’agricoltura. Sono venuti a migliaia e con grande entusiasmo.

Gli organizzatori hanno organizzato corsi di formazione speciali nel campo della produzione di caffè e banane. Chi era interessato ai corsi pagava il doppio rispetto a chi andava semplicemente a vedere cosa c’era esposto su centinaia di bancarelle. Era chiaro che erano tutti desiderosi di nuove conoscenze e nuove informazioni sulle moderne tecniche agricole.

Nelle varie bancarelle erano esposti prodotti agricoli come tuberi di manioca, zucche, caschi di banane e molti altri articoli. C’erano prodotti a valore aggiunto.





C’erano input agricoli come fertilizzanti, pesticidi, sementi e strumenti. C’erano apicoltori, coltivatori di ortaggi, allevatori di pollame, altri allevatori di bestiame e altri per spiegare ai visitatori cosa veniva fatto per ottenere buoni profitti.

È stata un’opportunità per gli agricoltori di imparare gli uni dagli altri. Questa è stata un’opportunità per gli agricoltori di acquistare semi e piante di buona qualità. È stata anche un’opportunità per produttori, allevatori di colture e animali e produttori di vari strumenti di vendere i loro prodotti.

La maggior parte delle persone, ovviamente, non aveva i soldi per comprare molti degli altri articoli esposti davanti a loro, ma sapevano chi produceva cosa e dove andare per quello che volevano perché la fiera era un’opportunità per scambiarsi numeri di telefono.

Si sono informati sui prezzi e sono tornati a casa pronti a conservare gli articoli e ad acquistarli in seguito come trattori, tricicli, carriole e altri macchinari.

I visitatori hanno potuto conoscere le macchine per l’irrigazione, le macchine agricole e le macchine da taglio come trattori e piccoli utensili.

In occasione di eventi come le fiere dell’agroalimentare, gli agricoltori di successo mostrano ciò che hanno realizzato affinché i piccoli agricoltori possano imparare.