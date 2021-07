PAOK: Rivelazione da un senior PAOK – lo vogliono… – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

Dichiarazioni significative sul suo futuro e sui suggerimenti che ha tra le mani per lasciare i bicipiti al Nord. È stato un giocatore chiave durante il mandato di Garcia, cosa farà Lucescu?



PAOK: Amr Warda ha affermato di avere proposte dalle squadre italiane e spagnole, ma è felice al PAOK.

Tuttavia, ciò che è nato con l’egiziano dovrebbe essere di grande importanza a causa del ritorno di Razvan Lucescu, che non ha fatto affidamento su Warda durante il suo primo mandato al bicipite.

“Ho offerte dalla Spagna e dall’Italia, ma sono felice al PAOK. So che molte persone hanno una cattiva impressione di me, ma la cosa più importante è che Dio sa quanto lo apprezzo”, ha detto la star internazionale .

Successivamente Warda ha confermato di aver incontrato l’allenatore della nazionale egiziana, El-Badry, e sta solo aspettando di essere avvisato del ritorno in nazionale: a sua disposizione.

Warda è però apparso ottimista sul suo ritorno in Egitto: “Con l’aiuto di Dio lotterò per essere convocato in nazionale nei suoi prossimi impegni”.

