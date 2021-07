Girone A: Con chi gioca per Italia e Galles

Si è concluso il primo girone di Euro 2020, con Italia e Galles che avanzano alla fase ’16’.

La squadra di Roberto Mancini ha battuto il Galles 1-0 nella terza partita del girone, ha ottenuto 3/3 e si è aggiudicata il primo posto nel primo girone. La “Squadra azura” giocherà a Wembley sabato 26 giugno (ore 22) con la nazionale che si aggiudicherà il secondo posto nel girone C, conquistato da Ucraina e Austria, entrambe a 3 punti.

Nonostante la sconfitta, il gallese è riuscito a qualificarsi per il secondo posto nella fase successiva e giocherà sabato (26/6, 19:00) con il secondo gruppo B (Belgio, Danimarca, Finlandia o Russia) alla “Johan Cruyff Arena”. . “».

Per quanto riguarda la Svizzera, che ha battuto 3-1 la Turchia ed è arrivata terza nel girone con 4 punti, dovrà aspettare la fine della terza partita per vedere se sarà una delle prime quattro terze parti del girone. Gruppo per passare a “16”.

sabato 26 giugno

Galles – Secondo Gruppo B Johan Cruyff Arena, Amsterdam (1)

Italia – 2° Gruppo C Wembley, Londra (2)

La situazione nel dettaglio nei primi tre gironi di Euro 2020:



