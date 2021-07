Spagna-Italia, semifinali Coppa delle Nazioni Europee: quando e su quale canale?

Locandina della finale di Euro 2012, Spagna e Italia si incontreranno, questo martedì, in semifinale con la voglia di ritrovare la finale, l’11 luglio, a Wembley. Ecco il programma TV completo.

La Squadra Azzurra, sin dall’inizio della gara, ha avuto una marcia netta e soprattutto ha fatto un’ottima figura. La squadra di Roberto Mancini, dopo aver saltato il Mondiale 2018, ha riconquistato il primo posto nel proprio girone vincendo tre gare prima di eliminare l’Austria agli ottavi (2-1, p.p.) e poi il Belgio ai quarti di finale con il completo controllo (2 -1)

I compagni di Leandro Bonucci giocheranno questa partita con piena fiducia, attraverso una serie di 32 partite senza sconfitte. Ma se potranno contare sul centrocampista, composto da Marco Verratti, Jorginho e Nicolo Barella, alla loro sinistra verrà negato Leonardo Spinazzola, che si è fratturato il tendine d’Achille.

La Spagna, da parte sua, ha affrontato un viaggio piuttosto arduo per raggiungere il campo. I difensori di Luis Enrique sono stati collegati a Svezia (0-0) e Polonia (1-1) prima di battere facilmente la Slovacchia (5-0) finendo al secondo posto.e posizione del loro gruppo. Poi servivano tempi supplementari per eliminare la Croazia (5-3, alba) e rigori per eliminare la Svizzera (1-1, 3 tab. 1).

Con questa qualificazione, La Roja è tornata alle semifinali di un grande torneo per la prima volta dal 2012 e all’Euro che ha finito per vincere vincendo la finale… Italia (4-0).

programmi tv

Spagna e Italia

semifinali

martedì 6 luglio

21:00 su beIN Sports 1 e TF1