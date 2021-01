OwnBackup ha raccolto $ 167,5 milioni per un valore di $ 1,4 miliardi

un’azienda OwnBackup,

Che sta sviluppando soluzioni di backup su cloud e recupero dati, ha raccolto $ 167,5 milioni in un quarto round di finanziamento del valore di $ 1,4 miliardi. Ha guidato il processo di assunzione Insight ditners, Salesforce Ventures e Sapphire Ventures, con la partecipazione di investitori esistenti: Innovation Endeavors, Vertex Ventures e Oryzn Capital.

Solo sei mesi fa, OwnBackup ha annunciato una raccolta fondi da 50 milioni di dollari e ora il suo finanziamento cumulativo è di oltre 267,5 milioni di dollari.

OwnBackup è stata fondata nel 2015 da Eran Cohen e Ariel Berkman e attualmente impiega 250 persone in tutto il mondo, 70 delle quali in Israele. L’azienda opera nel New Jersey e ha un centro di sviluppo in Israele.

Dipendenti OwnBackup

“Fin dal primo giorno, abbiamo creduto che nessuna azienda cloud dovesse perdere i dati, tuttavia. Siamo totalmente concentrati sulla realizzazione della nostra visione: consentire alle aziende di gestire, eseguire il backup e proteggere tutti i propri dati in SaaS tramite un’unica interfaccia”, Sam Gottman , CEO di OwnBackup.

Ariel Berkman, co-fondatore di OwnBackup Foto: OwnBackup Inc.

Secondo la società, il finanziamento aggiuntivo sosterrà gli investimenti in corso nell’espansione globale e nell’espansione della piattaforma OwnBackup per aiutare le aziende a gestire e proteggere i dati che contano di più in SaaS.

I 3.000 clienti dell’azienda includono AECOM, Aston Martin, Ciena, Delivery Hero, Guidewire Software, Make-A-Wish Foundation Medtronic, Navy Federal Credit Union, Singapore Economic Development Board e University of Miami. Nell’ultimo trimestre, l’azienda ha aggiunto più di 400 nuovi clienti, come Crocs e Zoom.