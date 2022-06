Snapchat Plus per introdurre nuove funzionalità con un abbonamento a pagamento

Sempre più app stanno cambiando il loro modello di business in abbonamenti nel tentativo di ottenere un flusso di entrate ricorrente. Questa volta, sembra proprio così chatta veloce La prossima piattaforma a offrire un abbonamento a pagamento si chiamerà “Snapchat Plus” che offre funzionalità esclusive agli utenti.

I dettagli su Snapchat Plus sono stati trovati per la prima volta dallo sviluppatore e dal ricercatore Alessandro Paluzzi. Lo ha confermato un portavoce di Snap il bordo Che la società stesse conducendo test interni di un nuovo piano di abbonamento che fornirà agli utenti funzionalità esclusive sull’app Snapchat, nonché accesso anticipato a nuove funzionalità pubbliche.

Stiamo conducendo i primi test interni di Snapchat Plus, un nuovo servizio in abbonamento per gli utenti di Snapchat. Siamo entusiasti della possibilità di condividere funzionalità esclusive, beta e pre-rilascio con i nostri abbonati e saperne di più su come possiamo servire al meglio la nostra community.

Sebbene Snap non abbia fornito dettagli su quali siano queste funzionalità esclusive, i risultati di Paluzzi rivelano che gli abbonati potranno aggiungere amici in cima alla lista, accedere a codici esclusivi, mostrare un badge speciale sul proprio profilo e anche vedere quanti amici si sono ripetuti. Guarda le loro storie.

Gli screenshot condivisi da Paluzzi indicano che Snapchat Plus costerà 4,59 € al mese (circa 4,84 dollari), con uno sconto per chi si iscrive a un piano semestrale o annuale. Naturalmente, i prezzi e le offerte potrebbero variare fino al lancio ufficiale di Snapchat Plus poiché questi dettagli non sono stati ancora confermati dall’azienda.

Snapchat non è solo

Snapchat non è l’unico social network che funziona su piani di abbonamento. l’anno scorso, Twitter lancia il suo abbonamento “Twitter Blue”. Il servizio che sblocca anche funzionalità aggiuntive a 2,99$ al mese. nei giorni scorsi, Confermato anche il telegramma Ha in programma di introdurre un abbonamento “Premium” con funzionalità aggiuntive entro la fine del mese, anche se i prezzi rimangono poco chiari.

La transizione verso un modello di business basato su abbonamento potrebbe essere il risultato di Trasparenza del monitoraggio delle applicazioni, una funzionalità introdotta da Apple in iOS 14 che richiede alle app di chiedere agli utenti prima che i loro dati possano essere tracciati. Aziende come Snap e Meta hanno annunciato pubblicamente che le nuove politiche di orientamento di Apple influito sui loro guadagniche dipende in gran parte dalla pubblicità.

Con l’introduzione di nuovi piani di abbonamento, queste società prevedono di compensare le perdite di entrate pubblicitarie addebitando l’accesso a funzionalità esclusive che non sarebbero disponibili per gli utenti gratuiti.

Non ci sono dettagli su quando Snapchat Plus sarà disponibile per gli utenti.

