Ora puoi cercare le playlist di Apple Music in iOS 15.2

Una mela uscito ieri Terzo sviluppatore e beta pubblica di iOS 15.2, oltre alle modifiche riportate ieri, l’aggiornamento include anche un notevole ritocco all’app Music. Per la prima volta, ora puoi cercare all’interno di una playlist un brano specifico.

Questa è stata una funzionalità a lungo ricercata per Apple Music ed è sorprendente (frustrante?) Che ci sia voluto così tanto tempo per aggiungerla. Ovviamente, in tipico stile Apple, la barra di ricerca è nascosta all’interno dell’interfaccia utente. Per trovare il nuovo campo di ricerca, apri una playlist nell’app Musica sul tuo iPhone, quindi scorri verso il basso dall’alto per visualizzare il nuovo campo di ricerca.

Le playlist di Apple Music hanno ancora molta strada da fare in termini di recupero della concorrenza, con Utenti su Reddit Notando che mancano ancora di molte funzionalità di collaborazione moderne, funzionalità di ordinamento e altro ancora. Tuttavia, l’aggiunta di un campo “ricerca” è un buon passo nella giusta direzione, anche se è attesa da tempo.

Cosa ne pensi di questa modifica all’app Apple Music? Utilizzerai mai la nuova funzione di ricerca? Fateci sapere nei commenti.

Ulteriori informazioni su iOS 15.2:

