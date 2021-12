OnePlus 10 Pro è stato individuato sul sito Web di certificazione 3C e dovrebbe avere un supporto di ricarica da 80 W

OnePlus si prepara ad annunciare il suo prossimo smartphone di punta, OnePlus 10 Pro. Lo smartphone fa parte delle voci di corridoio da un po’ di tempo e ora è stato individuato su diversi siti Web di certificazione. OnePlus 10 Pro uscirà la prossima settimana e ha già ricevuto diverse certificazioni. Il dispositivo ha ora ricevuto un’altra certificazione, questa volta dal sito Web di certificazione 3C della Cina. Secondo i documenti 3C, il telefono avrà capacità di ricarica follemente veloci.

Certificazione OnePlus 10 Pro 3C

Il OnePlus NE2210 ha recentemente ricevuto la certificazione 3C, si ritiene che il numero del modello 10 Pro sia il NE2210 e 3C afferma che questo modello avrà una ricarica cablata rapida da 80 W. L’adattatore per la ricarica del telefono ha una potenza massima di 7,3 ampere a 11 volt, secondo la pagina Web delle certificazioni. Lo strumento è destinato a supportare la ricarica da 80 W con questi parametri di ricarica. Gli smartphone OnePlus sono stati precedentemente rilasciati con la funzione Warp Charge da 65 W. A parte questo, l’elenco delle certificazioni non fornisce alcuna informazione riguardante il flagship OnePlus.

Una batteria da 5.000 mAh dovrebbe essere inclusa nel prossimo flagship OnePlus. Il telefono può abilitare la ricarica wireless da 50 W oltre al cavo di ricarica rapida da 80 W. Si ritiene che lo smartphone avrà una tripla fotocamera posteriore da 50 MP che porta il marchio Hasselblad. Sulla parte anteriore, avrà una fotocamera selfie da 32 MP integrata nel foro dello schermo.

Si ritiene che un display curvo LTPO AMOLED da 6,7 ​​pollici sia incluso in OnePlus 10 Pro. Simile a OnePlus 9 Pro, avrà un pannello con risoluzione 2K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il chipset del telefono è una delle sue migliori caratteristiche e lo smartphone è stato pubblicizzato per essere alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 di punta di Qualcomm che verrà fornito con Android 12 pronto all’uso.

Il 4 gennaio 2022 OnePlus presenterà il suo nuovo smartphone, OnePlus 10 pro. Il tanto atteso OnePlus 10 pro è ora disponibile per il preordine in Cina. La società non ha ancora rivelato una data di lancio globale per l’ammiraglia.

fonte dell’immaginee attraverso