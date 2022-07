Nuovi suggerimenti suggeriscono che i preordini per MacBook Air 2022 inizieranno venerdì

Il nuovo MacBook Air riprogettato con il chip M2 è stato annunciato il mese scorso al WWDC 2022. Tuttavia, Apple non ha detto quando il nuovo laptop arriverà nei negozi, tranne per dire che le vendite inizieranno a luglio. Grazie a un uovo di Pasqua in uno dei video MKBHD, ora abbiamo la prova che il lancio del MacBook Air M2 sarà molto presto.

come tale Alcuni spettatori lo hanno notatoIl Ultimo video MKBHD — una recensione del ROG Phone 6 Pro — che potrebbe aver fatto trapelare la data di rilascio del MacBook Air 2022. In un breve frame del video in cui Marques mostra il widget del calendario sulla schermata principale del telefono, possiamo vedere chiaramente il “Breaking MBA di Apple ” evento in programma giovedì 7 luglio.

Per chi non lo conoscesse, Apple sta invitando alcuni membri della stampa per un briefing sui nuovi prodotti pochi giorni prima che arrivino nei negozi. Tuttavia, il video MKBHD contiene più sorprese, poiché in calendario possiamo vedere anche l’evento “MacBook Air Embargo” previsto per il 14 luglio.

Il rapporto della scorsa settimana lo ha rivelato Apple prevede di lanciare MacBook Air 2022 nei negozi il 14 luglioI preordini iniziano una settimana prima del 7 luglio. Il video MKBHD conferma praticamente che i preordini per il nuovo laptop inizieranno venerdì con il lancio ufficiale della prossima settimana. Le prime recensioni dovrebbero essere pubblicate un giorno prima della data di uscita ufficiale.

Puoi guardare il video qui sotto (dove l’uovo di Pasqua può essere visto alle 2:26):

Scopri nell’ultimo MKBHD Video: “Riepilogo MBA di Apple” è sul suo calendario per giovedì. Il divieto e il lancio del MacBook Air M2 sembrano arrivare presto, come previsto, ma è sempre positivo avere maggiori conferme. pic.twitter.com/z9mUVoNSf5 -Michael Burckhardt (@tme_michael) 5 luglio 2022

MacBook Air M2

Il MacBook Air 2022 è stato completamente riprogettato con bordi più snelli, simili ai più costosi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, ma in uno chassis molto più sottile. Lo schermo da 13,6 pollici ora va da un bordo all’altro, ha uno stilo sulla parte superiore con una fotocamera frontale da 1080p.

All’interno, il MacBook Air 2022 è dotato di un chip Apple M2, che è circa il 20% più veloce del chip M1 entry-level. L’M2 consente inoltre al nuovo MacBook Air di supportare fino a 24 GB di RAM combinata, nonché fino a 2 TB di spazio di archiviazione. Oltre alle due porte USB-C, il MacBook Air M2 ha anche un connettore MagSafe per la ricarica.

Oltre ai tradizionali colori argento e grigio, il MacBook Air 2022 è disponibile anche in Starlight (che assomiglia più allo champagne) e Midnight (che è un blu molto scuro).

Se non stai cercando un MacBook Air 2022, puoi acquistare il MacBook Pro M2 o altri Mac a prezzi speciali su Amazon.

