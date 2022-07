Oggi, Apple ha iniziato a vendere per la prima volta modelli Mac Studio ricondizionati negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi europei, come Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito. Negli Stati Uniti, le configurazioni rinnovate di Mac Studio, inclusa una con un chip M1 Max (CPU a 10 core, 24 GPU), sono attualmente disponibili per…