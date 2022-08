Nuotatori tecnici assistono alla prima medaglia della delegazione francese ai Campionati Europei

La squadra tecnica francese di nuoto si giocherà giovedì 11 agosto a Roma. Andrea Medici / AP

Sono passati quindici anni da quando la squadra tecnica francese di nuoto non ha vinto una medaglia nella disciplina. Giovedì 11 agosto, a Roma, Amber Essno, Laura Gonzalez, Misa Germaud, Orian Gillardon, Maureen Jenkins, Roman Lonell, Yves Blanex e Charlotte Trembleser si sono fregiate di bronzo nell’evento Technical Team (balletto per otto nuotatori che si esibiscono come personaggi obbligatori ) durante i Campionati Europei.

Con un punteggio di 88.0093 punti, Liz Bleu, che ha suonato i brani del gruppo Daft Bank, è arrivata dietro a Ucraina (92.5106) e Italia (90.3772).

Dopo essere arrivati ​​quarti ai Mondiali di giugno a Budapest (Ungheria), i nuotatori, allenati da Julie Faber, non vedevano l’ora di salire sul podio. Prima della competizione, quest’ultima aveva espresso le sue ambizioni: “Se non saliamo sul podio, non sarò orgoglioso. Ciò significa che abbiamo qualcosa meno di un mese fa a Budapest”.

L’ultima medaglia della Francia in una competizione internazionale è stata l’oro e Virginia Didio ha vinto i campionati del mondo 2017 di nuoto in singolare.

All’inizio della giornata, Eve Planeix si è qualificata per la finale del singolo di stile libero, finendo al 5° postoe Un posto ai playoff (con un punteggio di 88.1667 punti).

Prossima tappa per la Nazionale francese, sabato 13 agosto alle 9:30 il turno dei playoff per la Squadra Libera.