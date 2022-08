Altre opportunità francesi agli Europei di Monaco

Canottaggio

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, les champions olympiques (deux de couple) étant assentes, l’équipe de France misera sur Laura Tarantola et Claire Bové, médaillées d’argent couple aux Jeux Olympiques de Tokyo l’année dernière, enoid de light). Hugo Bure e Ferdinand Ludwig (vogatori PL), secondi a Poznan e quarti a Lucerna, possono sperare di vincere la Coppa del Mondo in questa stagione. Nello sport del canottaggio, il duo Stefan Tardeu-Pearl Bog (doppio vogatore), vincitore di due medaglie paralimpiche, si è riformato nel 2012 e nel 2016.