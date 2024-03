Non è il vento ma lo scarafaggio che impollina la pianta del pandano

Un nitidolo del genere Amystrops, in un laboratorio dell'Università di Tokyo. Toru Miyamoto

SOh, le nostre latitudini, L'odore del pandano È ancora poco conosciuto, fatta eccezione per pochi amanti degli oli essenziali. Ma in tutta l’Asia questa pianta occupa una posizione preminente e numerosa. In India è utilizzato da tempo immemorabile nella medicina tradizionale e nella profumeria sotto il nome di “Kura”. In Giappone arricchisce particolarmente le stoviglie: i suoi grandi frutti a forma di ananas vengono utilizzati come guarnizioni mentre i suoi germogli sostituiscono quelli di bambù. In entrambi i paesi, ma anche nelle isole della Melanesia e nelle Filippine, le sue grandi foglie vengono anche tessute artigianalmente.

“Le persone conoscono questa pianta, la vedono e la usano continuamente, ma non avrebbero mai immaginato che la sua riproduzione dipendesse da un piccolo coleottero specializzato.”“, conferma Atsushi Kawakita, professore di botanica all'Università di Tokyo. I tempi possono cambiare. In un articolo pubblicato mercoledì 27 marzo Nella rivista Giornale botanico della Linnean SocietyIl team di ricercatori ha appena dimostrato che la pianta deve la sua impollinazione al genere Neptida AmistropsUno scarabeo ovale lungo non più di un centimetro.

Va detto che l'impollinazione del pandano non è una cosa facile. A differenza della stragrande maggioranza delle piante da fiore, non sono ermafroditi. È quindi necessario trasferire il polline dagli individui maschi alle femmine. Finora la comunità scientifica lo considerava opera del vento. In questa direzione sono state avanzate diverse argomentazioni. La pianta è priva di nettare, che è la principale attrazione per gli insetti. Inoltre non hanno petali grandi o colori vivaci per risaltare agli occhi dei visitatori alati. Anche la sua luce bianca appare discreta e rivolta verso il basso: non ideale come piattaforma di atterraggio.

Dolce bozzolo

Nel 2011, quando una nuova specie di…AmistropsTuttavia, i ricercatori hanno osservato le larve di questi coleotteri nei fiori maschili. Ma per questi entomologi questa non era la cosa principale. Il ricercatore giapponese e il suo studente di tesi Toru Miyamoto volevano vedere le cose con chiarezza. Sul campo hanno osservato diversi tipi di insetti nelle infiorescenze delle piante maschili. “Era una maggioranza schiacciante Amistrops »“, osserva il ricercatore. Larve e adulti. Ma la loro scoperta principale è stata fatta nelle piante femminili: individui ricoperti di polline.

Gli scienziati tornarono al laboratorio. Lì allevavano gli insetti in condizioni controllate. Hanno dimostrato che il polline è essenziale per lo sviluppo larvale. Hanno anche dimostrato che gli adulti lasciano le piante maschili e si recano verso le piante femminili proprio nel periodo in cui queste ultime sono “recettive” al polline.

