Nel 2023, le missioni spaziali saranno incentrate sulle lune, e questo è solo l'inizio

Spazio – Il 2024 vedrà gli astronauti tornare sulla Luna. Dopo il successo della missione Artemis 1 nel 2022, la NASA si prepara per la prima missione con equipaggio sulla Luna con il veicolo Artemis 2… 50 anni dopo il programma Apollo. Il satellite naturale è molto ricercato e nel 2023 sono state lanciate diverse missioni spaziali che dovrebbero continuare l’anno prossimo.

Ma la nostra Luna non è l'unica luna che entusiasma le missioni spaziali. Nel frattempo, altre lune suscitano la curiosità degli scienziati. Come potete vedere nel video in cima all'articoloQuesti pianeti si trovano a circa 630 milioni di chilometri dalla Terra, orbitano attorno a Giove e potrebbero ospitare la vita.

Corsa alla luna

Da un lato, gli Stati Uniti, l’unico Paese ad aver messo piede sulla Luna, sperano di ripetere l’impresa entro il 2025 attraverso il programma Artemis. Ma il ritorno sulla Luna è solo il primo passo. Gli americani sperano poi di creare una base lunare in orbita attorno alla Luna per tornarci regolarmente, e non solo. Questa base diventerà poi un punto di transito prima di andare su Marte.

D’altro canto, la Cina, nuova arrivata sulla scena della conquista della Luna. Anche se finora è riuscito a inviare solo sensori, rimane l'unico Paese che ha esplorato il lato nascosto del satellite. Il suo obiettivo è che i primi astronauti sbarchino sulla Luna entro il 2030. Come gli americani, i cinesi sperano un giorno di stabilire una base lunare, ma vogliono costruirne una direttamente sulla Luna.

In attesa di ciò, la Cina sta utilizzando la Luna anche per sviluppare il suo programma spaziale nel suo insieme. “Il programma cinese è molto incentrato sulla tecnologia: l’obiettivo è imparare a sviluppare tecnologie molto avanzate per l’esplorazione planetaria.spiega Francis Rocard, astrofisico e capo dei programmi di esplorazione del sistema solare presso il Centro nazionale francese per gli studi spaziali. “Anche l’India ha lo stesso approccio, ma è meno ambiziosa”. Spiega a HuffPost.

Un banco di prova per nuovi poteri alieni

L'estate del 2023 è stata segnata anche da due eventi lunari. Innanzitutto l’India ha saputo affermare il proprio status di potenza spaziale. A metà luglio ha inviato la sua sonda Chandrayaan-3 verso il satellite terrestre. Il 23 agosto, l’India ha compiuto questa impresa ed è entrata a far parte del club molto esclusivo delle principali potenze spaziali dopo essere atterrata con successo sulla Luna. Fino ad allora, solo la Russia (nell’era dell’Unione Sovietica), gli Stati Uniti e la Cina avevano avuto successo.

Nel frattempo c'è stata una ripresa per la Russia con la ripresa del programma Luna. All'inizio di agosto ha inviato la sonda Luna-25, la prima in più di 50 anni. Proprio come fecero gli indiani con Chandrayaan 3, la Russia sta cercando di sbarcare in Antartide, perché gli scienziati hanno individuato lì acqua ghiacciata, ma quest'acqua potrebbe diventare essenziale per le future missioni spaziali. Sfortunatamente, Luna-25 finì per schiantarsi sulla superficie lunare dieci giorni dopo.

Altri paesi stanno usando o mirano a usare la Luna come banco di prova. Tra questi ci sono il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti. “C’è una serie di circostanze che differenziano l’approccio americano da quello di altri paesi che lo vedono come un modo per conoscere lo spazio profondo attraverso l’uso delle missioni sulla Luna”. Lo conferma Francis Rocard.

Vita extraterrestre vicino a Giove?

Se la nostra Luna non ha nulla a che fare con la Luna di Giove, quest'ultima non è meno entusiasmante per gli scienziati. “All’epoca delle missioni Galileo, scoprimmo che sotto le croste ghiacciate di queste varie lune c’erano oceani di acqua salata”. ricorda Gabriel Tobi, direttore delle ricerche del CNRS presso il Laboratorio di Scienze del Pianeta e della Terra. “E quando pensiamo all’oceano, pensiamo a luoghi potenzialmente abitabili”.

Ecco perché l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha inviato la sua sonda JUICE lo scorso aprile. Questo dovrebbe sorvolare le tre lune galileiane, con particolare attenzione a Ganimede, l'unica luna con un campo magnetico che protegge dalle radiazioni di Giove.

Ma gli europei non saranno soli nel sistema gioviano, a loro si uniranno gli americani che dovranno anche inviare una sonda. La NASA dovrebbe lanciare Europa Clipper nell'ottobre 2024. Come suggerisce il nome, concentrerà la sua missione sulla luna chiamata Europa. Ma JUICE ed Europa Clipper hanno lo stesso obiettivo: determinare quanto siano abitabili le lune di Giove, cioè se sia possibile la vita lì.

Anche se questo non è il caso della nostra Luna, un giorno potremmo trovare la vita vicino a Giove, a centinaia di milioni di chilometri di distanza. Tuttavia, le lune sono più che mai porte verso la conquista dello spazio: verso nuove forme di vita, o verso lo spazio infinito.

