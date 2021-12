Perbacco! I meteoriti possono renderti più ricco di Elon Musk, gli scienziati si preparano a costruire una miniera nello spazio. Gli asteroidi potrebbero renderti più ricco di quanto gli scienziati di Elon Musk abbiano in programma di estrarre asteroidi nello spazio

Gli scienziati si stanno preparando a costruire una “miniera di meteoriti” nello spazio

Non solo la Terra, ma l’intero universo è pieno di segreti. Soprattutto se parliamo di meteoriti, cioè di asteroidi, ci sono milioni di meteoriti nello spazio e gli scienziati stimano che molti meteoriti che si avvicinano alla Terra contengano metalli preziosi e minerali per un valore di trilioni di dollari. In una situazione del genere, molti scienziati ritengono che ci sia la possibilità di estrarre questi asteroidi e persino la NASA sta osservando un tale asteroide, che si dice valga 10 mila quadrilioni di dollari. La NASA invierà anche una missione per studiare la meteora chiamata Psyche 16 il prossimo anno, nel 2022.

Alcuni scienziati stimano che ci sia così tanto oro sul meteorite Psiche 16 che, se fosse trovato, ogni persona sulla Terra diventerebbe un miliardario. La missione che la NASA invierà su questo meteorite conoscerà le caratteristiche della sua superficie. Si ritiene che almeno il 30 percento della sua superficie sia in metallo.

Tuttavia, gli astronomi stanno attualmente analizzando la luce riflessa dalla superficie di questo asteroide per scoprirne i componenti. Si dice che con un esame più attento, possiamo ottenere maggiori informazioni così come conoscere i tesori scoperti.

Secondo i rapporti, la NASA non sta estraendo il meteorite Psyche 16, ma altre organizzazioni hanno in programma di farlo. Una società chiamata Asteroid Mining Corporation ha in programma di estrarre l’Asteroid 1986DA e lo ha anche annunciato. Si ritiene che il costo di questa particolare roccia spaziale raggiunga i 13 trilioni di dollari.

Sebbene il piano per estrarre un meteorite sia semplice come sembra, in realtà non lo è. È probabile che verranno spesi miliardi di rupie per costruire una miniera di asteroidi e lanciarla nello spazio. Anche se non siamo sicuri al 100% di come sarà la prima miniera di asteroidi, ci sono molti progetti e speculazioni intorno ad essa.

Secondo How Stuff Works, razzi con equipaggio e macchine robotiche possono essere inviati sugli asteroidi, in modo che ci sia meno bisogno di esseri umani. Si ritiene che l’estrazione mineraria sugli asteroidi possa essere simile alle operazioni minerarie sulla Terra, ma richiede attrezzature molto più leggere. Oltre a questo, ci sono molti altri tipi di problemi che potrebbero dover essere incontrati là fuori. Questo lavoro non è affatto facile.

Leggi anche questo: sorprendente! Ora, insieme agli scienziati, i sacerdoti risolveranno anche il mistero degli alieni, che vengono reclutati dalla NASA.

Leggi anche questo: Perbacco! Le persone in questo villaggio sono infastidite dagli alieni “ladri”, affermano: a volte prendono le mucche, a volte rapiscono gli umani.