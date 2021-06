Nei colori Peugeot e quest’anno CINE Floisvos

Lo spettacolo della vita notturna di Peugeot quest’estate!

Quest’anno, per il quinto anno consecutivo, è stato nei cinema estivi Cinema Fluesvos Peugeot Indossa i colori del brand francese. Un enorme leone con manoscritti francesi all’ingresso per accogliere gli amici della settima arte nella nuova esperienza “Entertainment by Peugeot”.

Insieme al film di loro scelta in CINE FLAT PEUGEOTI visitatori potranno godere della sua storia Peugeot Attraverso le squisite arti visive, che rendono omaggio alla razza e ai successi cinematografici del marchio francese, ma anche per godersi i nuovi modelli del marchio francese presentati negli striscioni che decorano l’interno del cinema.

Il CINE FLAT PEUGEOT Sono state adottate tutte le misure per proteggere dalla diffusione del virus COVID-19, compreso il rispetto delle distanze di sicurezza con posti a sedere sparsi e un limite di occupazione del 75%. Inoltre, ci sarà una procedura speciale durante l’ingresso e l’uscita del pubblico nei propri locali, al fine di non notare il fenomeno dell’affollamento.

Quest’estate l’intrattenimento serale è uno dei suoi spettacoli Peugeot!