Nazionale femminile: con Serbia, Italia e Montenegro nel girone Eurobasket (foto)

In occasione della Giornata internazionale della donna (3/8), si è svolto il sorteggio dell’Eurobasket 2021, durante la quale la nazionale greca ha conosciuto le proprie avversarie.

La nostra rappresentativa è stata selezionata nel Gruppo B di Eurobasket e affronterà Serbia, Italia e Montenegro, e le partite si giocheranno a Valencia.









I quattro gruppi in dettaglio:

Gruppo A: Spagna, Svezia, Bielorussia, Slovacchia

Gruppo 2: Serbia, Italia, Montenegro e Grecia.

Gruppo C: Belgio, Slovenia, Turchia, Bosnia.

Gruppo D: Francia, Russia, Repubblica Ceca, Croazia

L’Eurobasket 2021 si terrà dal 17 al 27 giugno. La prima fase, i quarti di finale, si terranno a Strasburgo e Valencia e la fase finale si terrà a Valencia.

Parlando del sorteggio per la nostra nazionale, l’allenatore federale Vasilis Maslarinos ha dichiarato:

“Siamo nelle prime 16 squadre in Europa e questo di per sé è un successo. Sapevamo fin dall’inizio che una volta entrati nel Gruppo D, avremmo avuto un sorteggio difficile davanti a noi. Tuttavia, abbiamo fiducia nelle ragazze e lo siamo sicuri che daremo la migliore persona possibile nelle partite. Con i nostri avversari, la Serbia è stata in medaglia negli ultimi anni e questo la dice lunga. L’Italia è una forza tradizionale in Europa, si è rinnovata e ora ha giocatori di Eurolega . Il Montenegro è una squadra forte che include atleti esperti. Spero che la questione della sospensione delle attività agonistiche venga risolta immediatamente, e che le partite ufficiali inizino nel torneo, in modo che tutti gli atleti siano nelle migliori condizioni possibili per l’Eurobasket “.

Maltsi: “Tutto dipenderà da noi”

Ivina Malzi, che conosce la Nazionale femminile meglio di chiunque altro, ha parlato del sorteggio e ha sottolineato che tutto dipenderà dall’immagine che i nostri giocatori della nazionale porteranno sul campo di Valencia.

I dettagli di quanto ha detto l’allenatore di “Antiteconbrous Academy” su Channel One al Pireo:

“Quando parliamo delle prime 16 squadre in Europa, in teoria non esiste una lotteria facile o difficile, e quindi un gruppo facile o difficile. Come squadra nazionale femminile, non siamo mai state le favorite del il tempo dei perdenti. 8/3) è che è una delle poche volte che abbiamo evitato Francia e Spagna, le due grandi potenze in campo. Tra le squadre del nostro girone la Serbia è la favorita e oserei dire che Italia e Montenegro sono due più accettabili per noi. Lo descriverò come le nostre procedure “, ha detto e ha proseguito:

“Non voglio creare aspettative eccessive e frustrare i nostri tifosi in caso di un risultato sfortunato, ma Italia e Montenegro non sono tra le squadre che dicono che non ce la faccio. Il nostro connazionale ha tante occasioni per eccellere. Tutto dipenderà però. su come si presenta la nostra nazionale in un torneo. Eurobasket Non è sull’identità dei nostri avversari “.

Ivina Maltsi ha anche ricordato quanto sta accadendo nello sport greco con la nuova interruzione del campionato di basket femminile A1.

“Come tutti sappiamo, tutte le partite del campionato di basket femminile A1 sono state sospese. Ecco perché abbiamo descritto la qualificazione della nostra squadra nazionale nel round finale del campionato femminile Eurobasket 2021 come un risultato importante, poiché la maggior parte dei nostri giocatori internazionali è andata alle qualificazioni per inattività. Questo problema persiste e penso che debba essere finalmente risolto per molti motivi, uno dei quali è la partecipazione della nostra nazionale all’Eurobasket “. Ha concluso che” l’evento inizia tra tre mesi, ed è E ‘chiaro che con la sospensione del torneo non potranno trovare il ritmo ed esibirsi correttamente in una manifestazione del genere. ”Fantastico”.

