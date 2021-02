Mediabro ha fallito in Serie A!

Dopo aver disimpegnato con successo da Lega 1, Lasciando i club francesi in una posizione più difficile, Mediapro ha tentato la fortuna facendo offerte per i diritti televisivi per Lega Per il periodo 2021-2024. Il gruppo con sede a Barcellona, ​​che non è stato in grado di fornire garanzie bancarie ai leader del Calcio nel febbraio 2018, questa volta ha visto la sua nomina respinta dalla Lega italiana.

840 milioni di euro per la prima divisione?

secondo Gazzetta dello Sport, La Lega Serie A si è concentrata sui file forniti da Sky Sport e DAZN, e sono stati accantonati anche Discovery Files (Eurosport Channel Group). DAZN, che la scorsa settimana è passato alla LFP per rivendicare uno dei gruppi di Ligue 1 abbandonati da Mediapro, potrebbe vincere la giornata. La sua offerta è di 840 milioni di euro per 7 partite esclusive e 3 co-trasmissioni con Sky Sport.

Sky Sport, l’attuale emittente di Serie A, offre una somma complessiva inferiore di 750 milioni di euro per tutte le partite di Division One attraverso le Alpi. La Serie A si concede pochi giorni prima all’autodeterminazione dei propri diritti televisivi. In ogni caso le partite di Cristiano Ronaldo della Juventus o di Zlatan Ibrahimovic del Milan non sono costate più di 840 milioni di euro.

